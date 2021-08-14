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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة في ضيافة أحمد موسى .. غدا

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سوف يجري حوارا خاصة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حلقة غدا  الأحد، من برنامج "على مسئوليتي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "وزير الرياضة سيكون معنا في أول ظهور إعلامي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "وزير الرياضة يجيب على أسئلة الرأي العام ويجيب على تساؤل «من يحاسب الاتحادات التي أخفقت في أولمبياد طوكيو 2020 »".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "هل يحمي وزير الشباب الرياضة أو يجامل أي أحد في أي اتحاد من  الاتحادات التي شاركت في اولمبياد طوكيو ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وزير الشباب والرياضة يتحدث عن دور الوزارة في مسألة التعصب بين الجماهير وجمهور النادي الاهلي والزمالك ، كما يجب الوزير عن خطة الوزارة لأولمبياد باريس 2024 ".


 

أحمد موسى وزير الرياضة أشرف صبحي اولمبياد اخبار التوك شو

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