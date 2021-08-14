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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة غامضة.. العثور على جثة سيدة محشورة داخل برميل في الشارع بأمريكا

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة داخل برميل

في جريمة يحيطها الغموض؛ عثرت الشرطة الأمريكية على بقايا جثة سيدة “مجهولة الهوية”، داخل برميل كان ملقى في شارع سكني.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي  ستار"، تم استدعاء ضباط الشرطة إلى مكان الحادث في ولاية نيو جيرسي بأمريكا صباح يوم الجمعة الماضي، بعد ورود بلاغ بالعثور على برميل غريب ألقاه أحد الأشخاص في الشارع.


وأوضحت الصحيفة أن عمال النظافة تجاهلوا إلقاء البرميل في القمامة خلال قيامهم بجولاتهم في جمع القمامة.

العثور على جثة سيدة داخل برميل

و في وقت لاحق ، فتح ضابط شرطة البرميل في حوالي الساعة 10:30 صباحًا واكتشف أمرا مروعًا، حيث وجد رفات امرأة مخبأة داخل الحاوية.

 

وقال الأشخاص الذين كانوا يعيشون على زاوية طريق تينيك وشارع هوبارت، إنهم اعتقدوا أن هذا البرميل تم إلقاؤه بالشارع في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

 

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن التحقيق لا يزال جاريا؛ لفك لغز وفاة السيدة المجهولة.


ووصفت صحيفة “ديلي فويس” المحلية، جثة المرأة، بأنها كانت "محشورة" في البرميل. 

 

وافادت الصحيفة بأن الضباط فتشوا البرميل الأخضر، وأزالوا الغبار عنه؛ بحثًا عن بصمات الأصابع، قبل وضعها في شاحنة سوداء كبيرة، وإخراجها من مكان الحادث، بعد الساعة 2:30 ظهرًا.

الغموض جريمة جثة سيدة برميل شارع الشرطة الأمريكية

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