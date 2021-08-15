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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم إجتماع: سمات الشخصية المصرية تغيرت بفعل فاعل

صدى البلد

كشفت الدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، أسباب التعصب خلال الفترة الأخيرة وكيفية مواجهة الفكر المتطرف.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": “في السنوات الأخيرة حدث نوع من نحر الشخصية المصرية التي اشتهرت بالتسامح”.

وتابعت: "التسامح كان سمة أساسية للشخصية المصرية وبفعل فاعل تم تغييرها، ومكرم عبيد قال أنا مسيحي الديانة مسلم الثقافة.

وأشارت إلي أن سعد زغلول، كان يضع في لجنة الدستور مسلمين ومسيحيين ويهود قبل وجود إسرائيل، فمصر كانت متعددة الديانات وكنا أصحاء ومتسامحين".

جامعة الزقازيق محمد الباز قناة النهار الفكر المتطرف الشخصية المصرية

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