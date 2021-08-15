رامي جمال يطلب من جمهوره الدعاء بالشفاء لأخيه

سأل الفنان رامي جمال جمهوره ومتابعينه بالدعاء له بالشفاء،ونشر صورة جمعتهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب جمال معلقا من خلال صورتهما:"اخويا الصغير وابني احمد جمال دعواتكم ربنا يعافيه ".



وفي سياق أخر،طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.