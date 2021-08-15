بالأبيض والأسود..بسمة بوسيل تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

بسمة بوسيل تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

شاركت عارضة الأزياء المغربية،بسمة بوسيل،جمهورها، بأحدث إطلالتها ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل بالابيض والأسود،وكتبت معلقة من خلال صورتها:"Yeah ".



وحقق كليب "صعبة" للفنان تامر حسنى ، أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب بعد 7 أيام من طرحه.

واحتل كليب “صعبة” تريند رقم 3 عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ،كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

يذكر أن نشر الفنان تامر حسنى ، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” من حفله الأخير الذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.

وعلق تامر حسنى على الفيديو: "أغنية صعبة من حفل الماسة بالعلمين الجديدة الساحل الشمالي ٢٠٢١".

وأحيا المطرب تامر حسنى، حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق أغنياته على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا"، وسط تفاعل وانسجام كبيرين من الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.