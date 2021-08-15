التصريح بدفن جثة ميكانيكي لقى مصرعه في مشاجرة بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر فى القليوبية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة ميكانيكى لقى مصرعه بمشاجرة مع اخرين والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات بمكان وقوع الحادث وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمصرع "ا. ع" ميكانيكى اثر مشاجرة مع اخرين أسفرت عن وفاته وإصابة اثنان اخرين تم نقلهم مستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة برئاسة المستشار زياد الباسل وتحت إشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس سائق أطلق عياراً نارياً باستخدام فرد خرطوش مما أدى إلى إصابة صاحب ورشة خراطة و3 آخرين خلال مشاجرة في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بسبب الخلاف على أولوية المرور وركن المجني عليهم سيارة أمام ورشة الميكانيكا الخاصة بهم.

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وعرضهم على الطب الشرعي لبيان حالتهم ومدى الإصابات جراء الطلق الناري والتحفظ علي السلاح المستخدم في الحادث وتحريزه وطلب تحريات المباحث.

تلقي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة بهتيم بناحية شبرا دائرة القسم ووجود مصابين وجرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل إلى محل البلاغ العقيد أحمد سالم مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة وتمت السيطرة على الموقف وضبط المتهم ونقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعى "أحمد ر."، وشهرته أحمد عريجة سائق وسبق اتهامه في 4 قضايا ضرب وإحداث عاهة وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح، وبين محمود ع صاحب ورشة خراطة، وأشقائه حسن ميكانيكي، وكريم ومحمد سائقين حيث أصيبوا جميعاً بإصابات متفرقة في الجسم.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قيام المتهم بإطلاق عيار ناري علي المجني عليهم بسبب قيامهم بركن سيارة أمام ورشة الخراطة الخاصة بهم ومع مرور المتهم حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق النار عليهم من فرد خرطوش بحوزته مما أحدث إصاباتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة.