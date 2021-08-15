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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: جلسة بين إيهاب جلال وأبوجريشة لتجديد عقده مع الدراويش

إيهاب جلال
إيهاب جلال

 كشف النجم أحمد حسام "ميدو" عن تطورات جديدة فى مصير إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة مع الدراويش.

 وقال ميدو فى برنامجه الصباحي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "سيكون هناك جلسة بين إيهاب جلال وعلي أبو جريشة خلال الساعات المقبلة من أجل محاولة التجديد للمدير الفني وبقائه فى الموسم المقبل والجميع فى الإسماعيلي يريد استمراره". 

وأضاف: "إبراهيم عثمان سيعمل على تلبية طلبات إيهاب جلال والمدرب حاول الضغط على الإدارة من خلال تصريحاته فى وسائل الإعلام".

وعلى جانب آخر ، رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك التي أقيمت اليوم، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.


وحقق الزمالك فوزا مستحقا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصطدم بدافع الاسماعيلي وتغيير اتجاهها وتسكن الشباك

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة ٥٩ عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية تسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 70 متصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الأهلي الذي سوف يواجه إنبي بعد قليل وتجمد الإسماعيلي فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة .
 

ميدو إيهاب جلال الاسماعيلي على أبو جريشة الدوري المصري

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