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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إقبال كثيف لطلاب الثانوية العامة من الخارج على جامعة بدر.. تعرف على الكليات

إقبالًا كثيفاً من
إقبالًا كثيفاً من الطلاب "المصريين، العرب، والأجانب"

شهدت جامعة بدر فى محافظة القاهرة بمدينة بدر، إقبالًا كثيفاً من الطلاب "المصريين، العرب، والأجانب"، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الراغبين فى الالتحاق بكلياتها الـ(16) وهى: "الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة وصناعة الدواء،  طب العلاج الطبيعى، الطب البيطرى، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، اللغات والترجمة "الألسن"، العلوم السينمائية والمسرحية، التشريع والقانون "الحقوق"، العلوم السياسة والعلاقات الدولية، الإنسانيات والعلوم الاجتماعية".

وأكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، أن هناك عددًا كثيفاً من الطلاب "المصريين، والعرب، والأجانب" الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج للعام الحالى (2020- 2021) من ذوى المجاميع الكبيرة، تقدموا بأوراقهم للالتحاق بكليات القمة بالجامعة لحجز مكان داخلها خصوصاً فى كليات: "الطب البشرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة وصناعة الدواء، طب العلاج الطبيعى، الطب البيطرى، التكنولوجيا الحيوية، الهندسة".

وأوضح الدكتور مصطفى كمال أن عملية التسجيل كانت داخل "الحرم الجامعى"؛ للتسهيل ومساعدة كل الراغبين فى الالتحاق بكليات الجامعة وتوفير كل المعلومات التى يحتاجونها.

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وقال رئيس جامعة بدر إنه على الطلاب الذين ستنطبق عليهم شروط القبول والمجموع من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من داخل مصر، التقدم من خلال "موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، وهو كالتالى:- "www.cpnu-admission.edu.eg"؛ تطبيقاً لقرار مجلس الجامعات الخاصة والأهليةً وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية من "فيروس كورونا" التى تتخذها إدارة الجامعة، واشتراطات الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف الدكتور مصطفى كمال، أن هناك إقبالاً كبيراً جداً على كليات: " الهندسة، الفنون التطبيقية، الاقتصاد وإدارة الأعمال، العلوم السينمائية والمسرحية، التشريع والقانون، السياسة والاقتصاد، اللغات والترجمة"، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من الأقسام المتميزة بتلك الكليات مثل التى تتيح للطلاب الذين لم يلتحقوا بكليات القمة الحصول على درجة معادلة لها ومنها قسم النسيج بـ"كلية الفنون التطبيقية"، والذى يمنح الخريج بكالوريوس فى "هندسة النسيج"؛ كما يتيح للحاصلين عليه عضوية نقابة المهندسين.

وأشار رئيس جامعة بدر إلى أنه يوجد قسم الاقتصاد فى "كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال" الذى يمنح البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية المعادلة لدرجة البكالوريوس فى "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" بجامعة القاهرة. 

ولفت الدكتور مصطفى كمال إلى أنه يوجد قسم الإنتاج الإعلامى والإعلانى بـ"كلية علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية" الذى يضم ثلاث شعب هى: "الإذاعة، الصحافة الإلكترونية، إخراج الإعلانات، والبرامج"؛ وكلٌّ منها يمنح درجة "البكالوريوس" التى تمنحها "كلية الإعلام" بالجامعات المصرية.

وأفاد رئيس جامعة بدر  بأن الجامعة تمتلك منشآت خدمية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية مثل: "مسجد، مركز للدراسات الاستراتيجية والدولية، وحدة التدريب والتعليم المستمر، أكاديمية للعلوم، مركز اللغة الإنجليزية، أكاديمية هواوى، مركز الطباعة والأدوات المكتبية، مسرح رومانى مفتوح، قاعات كبرى لعقد المؤتمرات، عيادات طبية، ملاعب رياضية، إدارة لرعاية الطلاب والأنشطة، مجمع مطاعم "فوود كورت"، مسطحات خضراء، السكن والإقامة، خطوط نقل للطلاب بأحدث أسطول من الأتوبيسات، بنك متكامل، مكتبة عامة، ومصارف إلكترونية".

ونوه الدكتور مصطفى كمال إلى أنه على الطلبة الراغبين فى الاستفسار للالتحاق بإحدى كليات الجامعة، عليهم الاتصال بـ"بإدارة شئون الطلاب" على الأرقام التالية: (٠٢٢٨٦٥٠٤٠٠) أو الخط الساخن: (١٩٥٩٢) أو يقومون بزيارة الموقع:  www.buc.edu.eg  أو زيارة  الجامعة على أرض الواقع للتعرف على كلياتها وإمكانيات الحرم الجامعى على العنوان التالى: محافظة القاهرة – مدينة بدر- حى "الفردوس" الثالث سابقاً - المنطقة التعليمية والترفيهية.

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جامعة بدر شهادة الثانوية العامة الشهادات العربية والأجنبية طب العلاج الطبيعى الطب البيطري

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