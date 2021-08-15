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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول أمن الشبكات والمعلومات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اغسطس  2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول امن الشبكات و المعلومات  وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الاحد و الاثنين ١٥-١٦ أغسطس.

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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جدير بالذكر أنه في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم - ذوى القدرات الخاصة - تنظم وحده برامج التنميه البشريه بالإدارة العامه لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن (إعداد أخصائى تخاطب) وفقا لأخر ما توصل اليه العلم الحديث ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعه وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

تهدف الدورة التدريبية الي إكساب وتدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم الأحد الموافق  ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق ٢ سبتمبر  ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبه المركزيه اعتبارا من الساعه ٩.٣٠ص حتى الساعه ٢.٠٠ م وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذ ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

وتخصص الدورة التدريبية لطلاب جامعة حلوان ويتم دفع الرسوم فى مقر وحدة برامج التنميه البشريه بالدور الارضى بالمبنى الادارى لجامعة حلوان( غرفه رقم ٣٠ ) .


 

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