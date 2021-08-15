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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بـ فريق الزمالك، مؤكدا أن الفريق قدم أداء جيد أمس أمام الإسماعيلي وأنهى المباراة مبكرا.

 

وأضاف شوبير في تصريحات عبر اثير “اون سبورت اف ام”، أن الزمالك حقق الهدف من مباراة الإسماعيلي أمس وحصل على الـ 3 نقاط، مشددا أن الزمالك “خلص الدوري بدري” وأصبح الأقرب للتتويج باللقب.

 

وتابع شوبير، أن الإسماعيلي لم يقدم أي أداء جيد أمس ولم يكن هناك أي لاعب مميز إلا فخر الدين بن يوسف.

 

وعن مباراة الأهلي وإنبي أمس، فأكد أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا أداء جيد، مشددا علي أن طاهر محمد طاهر وصلاح محسن يصنعان الفارق كثيرا عند مشاركتهما.

 

وأضاف أن محمد مجدي قفشة نجم الأهلي يستحق لقب أفضل لاعب في مصر لهذا الموسم نظرا لما يقدمه من أداء رائع ومميز بالإضافة للحفاظ على مستواه.

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نجم الأهلي السابق: الشناوي رقم واحد فى مصر وجنش مميز

الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة 


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء امس على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 
 
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.


وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ30 


انتهت أحداث الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري ، والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة  2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5-  الاتحاد السكندري41 نقطة.

6-  سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9-  مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي  37 نقطة.

12-  سيراميكا كليوباترا  36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة

بشرى سارة الزمالك محمود كهربا طاهر محمد طاهر شوبير الاسماعيلي الدوري الممتاز

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