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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: الشناوي رقم واحد فى مصر وجنش مميز

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد أمير عبدالحميد٬ حارس مرمى النادي الأهلى السابق٬ أن محمود جنش٬ حارس مرمي فريق الزمالك٬ يقدم أداء جيدا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

 

وقال أمير عبد الحميد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو٬ المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك يملك 3 حراس مرمي مميزين ودوليين٬ وجماهير القلعة البيضاء تتفائل بجنش وهو يظهر بروح عالية مع الفريق مؤخرا ، خلال المباريات الحاسمة للدوري".

 

وأضاف: "محمد الشناوي رقم واحد ، وفى مكان آخر نظرا لما يقدمه مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، وأيضا الأداء المميز الذى قدمه مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو".

 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

 

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

 

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد الإسماعيلية.

 

ورفع الزمالك رصيده إلى 70  نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

 

الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة 


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء امس على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

وسيطر النادي الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

 

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 
 
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.


وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ30 


وانتهت أحداث الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري ، والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة  2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

 

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5-  الاتحاد السكندري 41 نقطة.

6-  سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9-  مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي  37 نقطة.

12-  سيراميكا كليوباترا  36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة

الزمالك المقاولون العرب وادي دجلة الدفاع الجوي الدوري الممتاز الأهلى

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