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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الدراسات العليا بمعهد دراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط

صدى البلد

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام أعمال امتحانات الدراسات العليا بمختلف كليات ومعاهد الجامعة وتطبيق اللوائح المنظمة لها والتأكد من توفير الراحة والهدوء للطلاب ومن الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بدء جائحة كورونا للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع الجامعي.

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وفي هذا السياق تفقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعمال امتحانات الدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة حيث تأكد بنفسه من انتظام سير العملية الامتحانية في يسر وهدوء مشدداً على تذليل العقبات أمام الطلاب الممتحنين وحل جميع مشكلاتهم.

وأشاد المنشاوي بالمعهد البحثي الرائد ودوره الكبير في تطوير البحث العلمي بالجامعة مؤكداً على الدعم الكامل من إدارة الجامعة للمعهد لتوفير أفضل مناخ علمي وبحثي لطلاب الدراسات العليا في أحد المجالات العلمية الحديثة والواعدة في الجامعة حيث يعد المعهد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل صرحت الدكتورة أسماء عبد الناصر عميدة المعهد أن عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد بلغ 54 طالب دراسات عليا (دبلوم _ ماجستير _ دكتوراة) في مختلف التخصصات. 

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أسيوط جامعة اسيوط امتحانات إمتحانات مراحل الدراسات العليا كليات معاهد

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