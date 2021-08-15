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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلسطينية أم مصرية.. هالة صدقى تكشف عن أصولها الحقيقية

هالة صدقى
هالة صدقى

نفت الفنانة هالة صدقى ما تردد حول أصولها، حيث قيل إنها من أصول فلسطينية، وهو ما نفته جملة وتفصيلا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

وقالت هالة صدقى: “للتوضيح أنا يشرفني إني أكون من أي بلد عربي، ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم من أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد. صعيدية أصلي وافتخر”. 

هالة صدقى 

نيللى كريم 

ونشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” للفنانة نيللى كريم وزوجها.

وهنأت هالة صدقى من خلالها الفنانة نيللي كريم، وعلقت قائلة: "زي ما في حياتنا أحزان في كمان أفراح، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي أجمل وأطيب قلب في الدنيا بنجاحها في أصعب التجارب وهي الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا اجمل نيللي وادعولهم بالتوفيق".

وقد حاولت إحدى المتابعات للفنانة هالة صدقى مهاجمة الفنانة نيللى كريم بسبب إقامتها لحفل الزفاف بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن هالة صدقى ردت عليها قائلة: “نيللى لا تعرف بنات الفنانة دلال عبد العزيز على المستوى الشخصى ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها".

 قضية هالة صدقي

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل قضية زوجها ومتابعتها في الوقت الحالي لـ قضية النفقة، وقضية الطاعة.

وقالت هالة صدقي: "هو إزاي عايز طاعة وهو مش عايش في مصر، وملهوش بيت في مصر أصلا، ده إحنا لما اتجوزنا كان عايش في بيتي أنا وعلى عفشي أنا"، مضيفة أن الحُكم في هذه القضية سيُصدر في نهاية الشهر الحالي.
وتابعت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المٌذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة: "النفقة بتاعتي اللي هو مقطع نفسه عليها، هي عبارة عن 8 آلاف جنيه في الشهر، ومبتدفعش دلوقتي، هو دفع في الأول بس عشان يعرف ينزل مصر، غير كده مش بيدفع".

وأوضحت: "أنا لا كنت عايزة فلوس ولا نفقة ولا أي حاجة، بس أنا بلغت النائب العام إنه بينزل مستندات مزورة، ولا ليها أي أساس من الصحة".

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واستطردت هالة صدقي: "لما انت معاك مستندات زي ديه مقدمتهاش في المحكمة ليه! لما أنا وحشة كده مش طلقتني من بدري ليه! لما العيال ديه مش عيالي إنت مخدتهمش ليه! مصرفتش عليهم ليه! انت لما نزلت مصر 20 يوم مرفعتش سماعة على العيال ليه!".

وأردفت: "عندي تسجيلات بصوته تجرح عيالي بس أنا مقدرش أقولها.. أنا بين نارين، إني أنا أنشر التسجيلات ديه وأرد وهبقى كده بجرح عيالي، وبين إني أسكت ومش أرد رغم إني بقالي 7 سنوات بتشتم، فأنا كده هموت".

واختتمت هالة صدقي قائلة: "إزاي أب يتحكم في أطفال بالطريقة ديه، ولما يكونوا أبطال في الألعاب الرياضية، ولكن يتمنعوا من السفر خارج مصر، ويتمسكوا في المطار زي المجرمين في وسط أصحابهم، عشان والدهم عاوز كده".

وناشدت الفنانة القضاء، الإسراع في إصدار الأحكام، وتطوير القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

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