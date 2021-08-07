هالة صدقى تودع الفنانة دلال عبد العزيز .. شاهد

ودعت الفنانة هالة صدقى ، الفنانة دلال عبد العزيز التى توفيت اليوم ، عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

ونشرت صورة لها مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم ، عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”و علقت “ اكيد كنتي هتكوني حزينه من غيره كنتي هتتعبي اكتر واكتر وداعا صاحبه الواجب في كل المناسبات الي اللقاء عزيزتي وعزائي لكل جمهورك اللي حبك واللي حاولتي تسعديه باستمرار ”.

ويذكر ان أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".