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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

صدى البلد

فن الاتيكيت ليس فقط للكبار بل يجب تعليم الاتيكيت للأطفال حيث انه يكون اهم من اتيكيت الكبار بسبب ان البالغين يستطيعون التحكم فى تصرفاتهم بطريقه اسهل من الاطفال .

و تعليم الاتيكيت للأطفال له رد فعل إيجابى على نفسية الطفل عندما يتصرف باحترام وأدب مع الاخرين في يعامله الآخرون بود متبادل كما انه يغرس فيه الشعور بالمسئولية وتفهم مشاعر من حوله .
كما ان تعليم الاطفال اتيكيت التعامل عن طريق ملاحظة الطفل سلوكيات الاب والام وهو ما يسمي بالإتيكيت المرئي.

فالطفل ليس كما يتصور البعض انه لا يدرك شيئا بل على العكس تماما الطفل فى تلك المرحلة على أعلى درجة من الإدراك و يكون العقل فى قمة تركيزه و الذاكرة مستعدة لتخزين ادق المعلومات التى يراها او يسمعها فتذكري ان طريقه تعاملك معه و مع أفراد أسرتك ستكون هى طريقته فى التعامل مع الجميع .

وأكبر دليل على ذلك أننا ما زلنا نحتفظ حتى الان بلحظات هامه من طفولتنا فى ذاكرتنا و لذلك يجب تطبيق تلك القواعد عليك انت اولا و على افراد الأسرة كلهم ثانيا .


سنبدأ بالاحترام , احترام الخصوصية و هى ان كل فرد فى الأسرة له الحق فى وقت خاص وحده و يشمل ذلك النوع من الاحترام النقط التالية - تسرى على جميع افراد الأسرة .

لا تفتح باب مغلق ابدا مهما كانت الظروف، أطرق على الباب و انتظر السماح لك بالدخول .

ان اردت شيئا ما لتستخدمه لا تاخذه بنفسك بل اطلبه وحافظ عليه و تأكد انه في حالة جيدة وعند الانتهاء قم بارجاعه مع كلمة شكر.

ممنوع النظر الى ممتلكات الآخرين او العبث بها بدون استئذان صاحب الشىء و يشمل ذلك الموبايل , المذكرات الخاصة  حتى الرسائل الإلكترونية.

مشاكل المنزل لا تخرج خارج المنزل لأي سبب فمن الطبيعي وجود مشاكل اسرية و لكن ليس من الطبيعي ان يقوم افراد الاسره بنشرها , حتى وإن رسب احد الاطفال فى امتحان لا يجب أن نقول ذلك للغرباء .

لا أحد سينظف ورائك , الحمام , المطبخ ,غرفتك, وسريرك ,المكان الذى تجلس فيه, الطبق الذي تأكل منه هو مسئوليتك وحدك.

يجب تعليم الطفل الروح الرياضية و ان لا يحزن ان خسر و أن يشكر و يهنىء منافسه .
اتيكيت الحديث فى الهاتف : عندما يسمح سنه بالرد على الهاتف نقوم بعمل محاكاة لتدريبه كيف يتعامل مع المكالمة .

اتيكيت الطعام : قومى بتدريبه يوميا على أصناف الطعام المختلفة و بالتكرار و الممارسة يتعلم الطفل سريعا .

تعمدي ان تعرفى الطفل انك شكرتى أحدهم , حتى يستوعب ان اظهار الامتنان و شكر الأشخاص هو اساس فى فن الاتيكيت .

ابتعدى عن احراج الطفل أو توبيخه او الصراخ فى وجهه مهما حدث فذلك سينفره منك و مشاكل الاسرة يجب ان تكون فى غرف مغلقة بعيدا عن الاطفال  .

يمثل سلوك الطفل إنعكاس للأهل، لذا تعتبر الخطوة الأولى والأساسية في تعلم الطفل للإتيكيت خاصة مع الغرباء وفي الأماكن العامة هي مهمة الأهل، يجب على الأهل توعية طفلهم لكيفية التعامل الصحيح مع الغرباء واحترام الأذواق وثقافات الآخرين، وآرائهم وعدم السخرية منهم او التعليق بألفاظ بذيئة على كلامهم، كما يجب أن يعلم الأهل أطفالهم استخدام الكلمات المناسبة عند طرح الأسئلة مثل لو سمحت أو من فضلك وكذلك كلمات مثل شكراً وعفواً، ويمكنكِ ك أم ان تستخدمي أسلوب وضع الطفل مكان الغرباء وسؤاله إن كان يرضى بأن يتعامل معه أحد بهذه الطريقة، لأن هذا الأسلوب سيساعده كثيراً في حياته كي ينتبه لأي تصرف جديد ينوي القيام به، وننصحكم أن التعامل بهدوء مع الطفل حتى عندما يخطئ.. سيساعدكِ كام في الحفاظ على تقبله أي نصائح منكِ.

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