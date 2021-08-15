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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لافتات خارج كامب نو.. جماهير برشلونة تهاجم رئيس النادي بسبب ميسي

صدى البلد

هاجمت جماهير نادي ​برشلونة​ الإسباني رئيس النادي خوان ​لابورتا​، بسبب رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفقًا لما كشفت عنه شبكة "ESPN"، كتبت جماهير برشلونة لافتات خارج ملعب "كامب نو" قبل مباراة ريال ​سوسييداد​.


وسادت حالة من الغضب على ​جماهير برشلونة​ بسبب رحيل ميسي رغم وعود لابورتا خلال حملته الانتخابية بالإبقاء على نجم التانغو.
 

ويستهل  فريق برشلونة، مشواره في مسابقة الدوري الإسباني 2021، 2022، اليوم، الأحد، بمواجهة ريال سوسيداد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب كامب “ نو” معقل البلوجرانا.


مواجهة اليوم، هي الأولى لفريق برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي أسطورة الفريق، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، الأسبوع الماضي، بعد فشل تجديد تعاقده مع البلوجرانا، بسبب الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري الإسباني، بالفوز على ريال سوسيداد في مباراة اليوم، وإثبات أنه قادر على المنافسة على الليجا بدون ميسي.

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