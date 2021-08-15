الظهور الأول بدون ميسي.. ديباي وجريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادًا لمواجهة، ريال سوسيدادا، المقرر لها، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد ممفيس ديباي وإريك جارسيا، في قيدهما في قائمة الفريق أمس، السبت، بينما يغيب كلا من شتيجن وكوتينيو وفاتي وديمبلي وأجويرو ومينجويزا، بسبب الإصابة، وبيانيتش، بينما تم استبعاد بيناتيتش وأمتيتي، بقرار فني.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو- إينياكي - تينياس.

خط الدفاعي: جوري ألبا - جارسيا- إيمرسون- بالدي - لينجليت - بيكيه - ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - بويج - سيرجيو روبيرنو - نيكو جونزاليس- جافي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ممفيس ديباي - مارتن برايثوايت - راي ماناج - ديمير.

برشلونة ضد ريال سوسيداد:

مواجهة اليوم، هي الأولى لفريق برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي أسطورة الفريق، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، الأسبوع الماضي، بعد فشل تجديد تعاقده مع البلوجرانا، بسبب الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري الإسباني، بالفوز على ريال سوسيداد في مباراة اليوم، وإثبات أنه قادر على المنافسة على الليجا بدون ميسي.

وقال رونالد كومان، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال سوسيداد، أمس السبت:" “بالتأكيد سوف نفتقد ليونيل ميسي وهذا أمر طبيعي، لأننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، لقد أظهر جودته لسنوات طويلة، وتوج بالعديد من الألقاب مع برشلونة”.

وتابع كومان:" على أي حال، ميسي لم يعد متواجدا معنا، لكن برشلونة يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، قادرين على تحقيق إنجازات هذا الموسم".

وواصل:" أنا أحب جريزمان، إنه يساعدنا كثيرا، خاصة عندما لا تكون الكرة معنا، إنه شخص إيجابي، عليه أن يخطو الآن خطوة نحو الأمام، ويستفيد من المركز الذي تركه ميسي".

وعن مواجهة ريال سوسيداد، أشار كومان:" لا يوجد أعذار لنا، في مباراة الغد، الفريق جاهز للقاء، قمنا بفترة إعداد جيدة للغاية بدون ميسي، لذلك علينا اللعب غدًا، بأفضل شكل ممكن".

وأكد كومان: "لدي قناعة تامة، بأن جماهير برشلونة، ستسمتع بأداء الفريق".

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال سوسيداد، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، تمنحه دفعه قوية، للقتال في المباريات المقبلة، من أجل حجز مركز متقدم، في مسابقة الدوري الإسباني.

يذكر أن آخر مباراة جمعت برشلونة وريال سوسيداد، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وانتهت بفوز البلوجرانا بستة أهداف مقابل هدف.