الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم كتيبة مانشيستر سيتي بهدف سون

حقق توتنهام فوزا هاما على مانشستر سيتي بهدفا دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بالجولة الأولى من الدوري الانجليزي "بريميرليج" .

وسجل سون هدف توتنهام في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة بعدما سدد كرة بالقدم اليسرى أرضية تجاه القائم البعيد سكنت في مرمى اديرسون الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وحصل توتنهام على أول 3 نقاط في البطولة، وفي الجانب الآخر، بات حامل اللقب بحاجة للانتظار حتى الجولة المقبلة ليحاول المنافسة على فتح رصيده من النقاط.

أحداث المباراة

دخل مانشستر سيتي المباراة بهجوم قوي، وفي الدقيقة الثالثة من عمر المباراة حصل جاك جريليش على ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء تولى، جوندوجان تسديدها أعلى من العارضة.

وسنحت فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة الثامنة من خلال ركنية خرج هوجو لوريس بشكل خاطئ من أجل التعامل معها، لكنها وصلت إلى فيرناندينيو لكنه لعب رأسية أتت بجوار القائم.

وحصل توتنهام على أقرب الفرص للمرمى في الدقيقة 25 بعد كرة ثابتة، لكن استطاع جوندوجان أن يبعدها من أمام المرمى.

وأهدر رياض محرز فرصة من أجل التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة وأتت بعيدة عن المرمى.