عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم كتيبة مانشيستر سيتي بهدف سون

صدى البلد

حقق توتنهام فوزا هاما على مانشستر سيتي بهدفا دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بالجولة الأولى من الدوري الانجليزي "بريميرليج" .

وسجل سون هدف توتنهام في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة بعدما سدد كرة بالقدم اليسرى أرضية تجاه القائم البعيد سكنت في مرمى اديرسون الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وحصل  توتنهام على أول 3 نقاط في البطولة، وفي الجانب الآخر، بات حامل اللقب بحاجة للانتظار حتى الجولة المقبلة ليحاول المنافسة على فتح رصيده من النقاط.

أحداث المباراة
دخل مانشستر سيتي المباراة بهجوم قوي، وفي الدقيقة الثالثة من عمر المباراة حصل جاك جريليش على ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء تولى، جوندوجان تسديدها أعلى من العارضة.

وسنحت فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة الثامنة من خلال ركنية خرج هوجو لوريس بشكل خاطئ من أجل التعامل معها، لكنها وصلت إلى فيرناندينيو لكنه لعب رأسية أتت بجوار القائم.

وحصل توتنهام على أقرب الفرص للمرمى في الدقيقة 25 بعد كرة ثابتة، لكن استطاع جوندوجان أن يبعدها من أمام المرمى.

وأهدر رياض محرز فرصة من أجل التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة وأتت بعيدة عن المرمى.

أخبار الدوري الانجليزي توتنهام مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي رياض محرز بريميرليج

ترشيحاتنا

طالبان: لا خطر يهدد البعثات الدبلوماسية في كابول

الإنتاج الحربي يتفوق على المقاصة بهدف في الشوط الأول

قطر تدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

طالبان تحكم.. أبرز 5 أحداث شهدتها أفغانستان على مدار اليوم

20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المصري غدا

متى يوم تاسوعاء وعاشوراء 2021 ؟ هذا الموعد الصحيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

استشاري يكشف عن حل نهائي للقضاء على مرض السكر.. شاهد

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

في نفس التوقيت..اتحاد الكرة يعلن موعد آخر مباراتين لـ الأهلي والزمالك بالدوري

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ