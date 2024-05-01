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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وسراييفو البوسنة والهرسك

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الهندسة بشبرا و كلية الهندسة المدنية جامعة سراييفو البوسنة والهرسك في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات المختلفة.


وأكد "الجيزاوى" أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يأتي ضمن أولويات جامعة بنها حيث أنها تساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة والمضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية.


كما أكد رئيس الجامعة علي أهمية البحث العلمي المشترك من خلال التواجد في مشاريع دولية ممولة حيث ستتيح هذه الاتفاقيات الي الاستفادة من دعم المؤسسات الدولية.


من جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة إلى الأمام في توسيع تبادل المعرفة وتعزيز مبادرات البحث المشترك والتي ستعود بالنفع علي طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الهندسي في كلا البلدين.


وأوضح الدكتور سمير دولارفيتش عميد كلية الهندسة المدنية ، جامعة سراييفو البوسنة والهرسك عن أن الشراكة مع كلية الهندسة بشبرا فرصة هائلة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليته للجمع بين الخبرات من كلا الطرفين ومن خلالها يمكن معالجة التحديات الفنية في مجال الهندسة المدنية والمساهمة بشكل كبير في الجهود البحثية الدولية.


وأكد الدكتور عمرو حنفي منسق مذكرة التفاهم عن الجانب المصري، على أهمية الاتفاقية نحو برنامج تبادل متطور يسمح لطلاب الكليتين باكتساب خبرة دولية متفردة، ولأعضاء هيئة التدريس فرص التعاون في مشاريع بحثية رائدة.


يذكر أن مجلس جامعة بنها قد وافق علي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.

جامعة بنها الهندسة بشبرا الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المؤسسات الدولية تطوير العلاقات الدولية

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