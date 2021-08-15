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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نونو سانتو: توتنهام لعب بشكل جيد أمام مانشستر سيتي

نونو سانتو
نونو سانتو

أعرب نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام عن سعادته بالفوز علي فريق مانشستر سيتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الاولي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج ".

وأضاف سانتو في تصريحات عقب نهاية اللقاء : اللاعبين قاتلوا وبذلوا كل جهدهم ونفذو كل المهمات ، إنه يوم رائع وقدم اللاعبين عمل رائع .

وأكمل : مازال الدورى طويلا نحن في البداية ولكن اللاعبين فعلوا كل شئ بطريقة مثالية حتي الآن ، العمل مع اللاعبين سيكون أفضل في كل ظهور ، نأمل أن نخلق طاقة جيدة بيننا ومواصلة العمل وتقديم الأفضل .

وتابع : جميع اللاعبين لعبوا بشكل جيد لا أستطيع أشكر لاعب بمفرده الجميع قدم مباراة رائعة

وأردف : عودة الجماهير شئ مذهل للغاية كنت افتقد وجودهم الفترة الماضية واللاعبين يحتاجون تشجيع الجمهور خلال المباراة .

وحقق توتنهام فوزا هاما على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بالجولة الأولى من الدوري الانجليزي "بريميرليج" .

سجل سون هدف توتنهام في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة بعدما سدد كرة بالقدم اليسرى أرضية تجاه القائم البعيد سكنت في مرمى ايدرسون الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وحصل  توتنهام على أول 3 نقاط في البطولة، وفي الجانب الآخر، بات حامل اللقب بحاجة للانتظار في الجولة المقبلة لفتح رصيده من النقاط.

أحداث مباراة توتنهام ومانشستر سيتي :


دخل مانشستر سيتي المباراة بهجوم قوي، وفي الدقيقة الثالثة من عمر المباراة حصل جاك جريليش على ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء تولى، جوندوجان تسديدها أعلى من العارضة.

وسنحت فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة الثامنة من خلال ركنية خرج هوجو لوريس بشكل خاطئ من أجل التعامل معها، لكنها وصلت إلى فيرناندينيو لكنه لعب رأسية أتت بجوار القائم.

وحصل توتنهام على أقرب الفرص للمرمى في الدقيقة 25 بعد كرة ثابتة، لكن استطاع جوندوجان أن يبعدها من أمام المرمى.

وأهدر رياض محرز فرصة من أجل التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة وأتت بعيدة عن المرمى.

توتنهام مانشستر سيتي البريميرليج الدوري الإنجليزي

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