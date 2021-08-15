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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم كتب كتابي.. ياسمين الخطيب تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا..خاص

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

كشفت الإعلامية  ياسمين الخطيب لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

 

وقالت ياسمين الخطيب :" أنا تعبانه جدا ، ويارب الفترة المقبلة تمر على خير ، وأتعافى من فيروس كورونا ".

 

أضافت ياسمين الخطيب :" اتضح أنني قد أصبت بفيروس كورونا يوم كتب كتابي أنا ومجموعة من أصدقائي الذين حضروا الفرح ، وجميعنا يخضع للعزل المنزلي ".

 

وكتبت الإعلامية ياسمين الخطيب، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد أيام قليلة من خفل زفافها. 

 

وكتبت ياسمين الخطيب في منشورها على فيسبوك: «إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير».

 

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أخبار الفن.. إصابة ياسمين الخطيب بكورونا.. ولفتة إنسانية من عمرو دياب

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بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

زفاف ياسمين الخطيب :

 

احتفلت امس الإعلامية ياسمين الخطيب بحفل زفافها، على رجل الأعمال رمضان حسني،وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة  في فندق Royal Maxim Palace Kempinski Cairo.

 

وأعلنت ياسمين الخطيب لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة.

 

 

ياسمين الخطيب حلت ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.

 

وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

 

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

 

وأوضحت، أن هناك أشخاصا يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية، مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

 

و تابعت:" أن كثيرا من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".

التريند 

حلت الفنانة "ياسمين الخطيب" ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.

 

وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

 

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

 

أوضحت، أن هناك أشخاص يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية،مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

 

و تابعت:" أن كثير من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".

 

 

 

اغانى المهرجانات 

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الجميع فى حفلات الزفاف يقومون بتشغيل أغاني المهرجانات ويرقصون عليها والكثير من الأشخاص يستمعون إليها أثناء قيادة السيارة.

 

وأضافت ياسمين الخطيب، خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" على قناة "القاهرة و الناس"، أننا جميعا نستمع إلى الأغاني خاصة المهرجانات.

 

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن الكثير من الشعب المصرى دائمآ يحب أن يضع نفسه فى أجمل صورة من الخارج، وبننسي إللى لابسينه من تحت.

 

وأكدت، أن هناك الكثير من الأماكن المخصصة للحفلات والسهرات الليلية تقوم بتشغيل المهرجانات، مندهشة من وصف الناس له بأنه فن هابط وهم يستمعون إليه.

 

وتابعت ياسمين الخطيب أن المهرجانات نوع من أنواع الفن وتراه لطيف جدا ويعبر عن كثير من هموم وأحلام الشعب المصري.

 

ياسمين الخطيب صدى البلد تطورات حالتها الصحية فيروس كورونا المستجد الإعلامية ياسمين الخطيب

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