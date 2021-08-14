عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

كتبت الإعلامية ياسمين الخطيب، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد أيام قليلة من خفل زفافها. 

وكتبت ياسمين الخطيب في منشورها على فيسبوك: «إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير». 

txt

صور جديدة من حفل زفاف ياسمين الخطيب| شاهد

txt

بعد عقد قرانها.. رسالة رومانسية من ياسمين الخطيب لـ زوجها

زفاف ياسمين الخطيب 

احتفلت امس الإعلامية ياسمين الخطيب بحفل زفافها، على رجل الأعمال رمضان حسني،وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة  في فندق Royal Maxim Palace Kempinski Cairo.

وأعلنت ياسمين الخطيب لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة.
 

ياسمين الخطيب حلت ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.


وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام  هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

وأوضحت، أن هناك أشخاصا يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية، مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

و تابعت:" أن كثيرا من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".

 

التريند 

حلت الفنانة "ياسمين الخطيب" ضيفة مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" و تحدثت عن أهمية التريند بالنسبة لها.

وقالت" الخطيب"، إن كل شخص يريد أن يشعر بالاهتمام وذلك ليس تهمة للشخص الذى يريد أن يحظى بالاهتمام، منوهة إلى أنها تكره ركوب التريند و عند حدوث ذلك من قبل لم يكن عن عمد .

وأضافت، أن الشعور بالتواجد و الإهتمام  هو شعور يريده كل شخص و بالأخص فى مجال الإعلام،موضحة أن جزء من نجاح كل شخص يعمل فى مجال الإعلام هو تسليط الضوء و الاهتمام.

أوضحت، أن هناك أشخاص يريدون أن يلفتوا نظر الآخرين إليهم حتى و إن كلفهم الأمر أن يرتدوا ملابس عارية،مؤكدة أنها ليست من تلك الأشخاص الذين يسعون لذلك.

و تابعت:" أن كثير من الأشخاص عندما يتصدرون التريند يقومون بتسخين الموقف من خلال اصدارهم لعدة تصريحات ،معقبة :"النوع ده من تسليط الأضواء مزعج جدا".

 

اغانى المهرجانات 

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الجميع فى حفلات الزفاف يقومون بتشغيل أغاني المهرجانات ويرقصون عليها والكثير من الأشخاص يستمعون إليها أثناء قيادة السيارة.

وأضافت ياسمين الخطيب، خلال لقائها مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" على قناة "القاهرة و الناس"، أننا جميعا نستمع إلى الأغاني خاصة المهرجانات.

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن الكثير من الشعب المصرى دائمآ يحب أن يضع نفسه فى أجمل صورة من الخارج، وبننسي إللى لابسينه من تحت.

وأكدت، أن هناك الكثير من الأماكن المخصصة للحفلات والسهرات الليلية تقوم بتشغيل المهرجانات، مندهشة من وصف الناس له بأنه فن هابط وهم يستمعون إليه.

وتابعت ياسمين الخطيب أن المهرجانات نوع من أنواع الفن وتراه لطيف جدا ويعبر عن كثير من هموم وأحلام الشعب المصري.

ياسمين ياسمين الخطيب الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب كورونا فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

حنان شومان: العارف فيلم ممتع وأحمد عز لم يظهر كل إمكانياته

طارق الشناوي: "تامر حسني" هو الثاني في امتلاك رصيد سينمائي بعد "حليم"

طارق الشناوي: فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ينقصه المعادل السينمائي للفكرة

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

هاجمت ابنة عمرو دياب واتهمت محمد سعد بالنصب.. تصريحات جريئة لـ عبير الشرقاوي

كاتي بيري تطلق مجموعة أحذية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

أخبار الفن| تصرف مفاجئ لشقيق ياسمين عبد العزيز.. حقيقة عودة المطربة حنان

طارق الشناوي: المخرج أحمد علاء أثبت قدرته في فيلم العارف

ترشيحاتنا

سموحة يغلق صفحة الطلائع ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصري فى الدوري

السيطرة على حريق محدود في محيط آثار ميت رهينة

هيئة الرعاية الصحية تعلن مواعيد امتحانات القبول بمعاهد تمريض بورسعيد

بوتين: الكوارث الطبيعية هذا العام غير مسبوقة على الإطلاق

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

إقصاء مرشحين وتفصيل قوانين.. مخالفات في انتخابات الاتحادات للسيطرة على اللجنة الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالدقيق أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ