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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ جراحات سمنة يزف بشرى لمرضى السكري.. فيديو

السمنة
السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ،رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، إن علاج السكر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة عن طريق جراحات التخلص من السكر نهائيا.

وأضاف "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز؛ ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن كل الأبحاث الحديثة أثبتت أن هناك روابط كثيرة بين أمراض الضغط والسكر والكوليسترول والسمنة وبعضهم، موضحًا أن النوع الثاني من السكر يعد النوع الأكثر انتشارا ويمثل نحو 95% من حالات السكر مرتبطا لحد كبير بالسمنة.

وأوضح  "أحمد السبكي"، أن تخفيض الوزن لمريض السكر يساهم في التحكم في نسبة السكر بدرجة معينة، أما إذا أجرى مريض السكر عملية تكميم معدة فأنه سيتم التحكم في نسبة السكر بدرجة أعلى، بينما إذا أجرى عملية تحويل المسار فأن المريض سيتخلص من السكر نهائيا، وسينشط البنكرياس.

عملية التحويل المصغر للمعدة 

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، إن عملية التحويل المصغر للمعدة حققت طفرة كبيرة، وتخلص من كل المشاكل التي كانت تسببها عملية تحويل المسار.

وأشار "أحمد السبكي"، إلى أن عملية تحويل المسار موجودة منذ عام 1967، وجاء بعدها التدبيس، ثم عملية تكميم المعدة، وأخيرا ظهرت عملية التحويل المصغر للمعدة وأصبحت "التوب".

وأنوه أستاذ جراحات السمنة والسكر جامعة عين شمس، أن عملية التحويل المصغر للمعدة ساهمت في التخلص من كل المضاعفات والمشاكل التي كانت تطرأ على عمليات تخفيض الوزن الأخرى.

أحمد السبكي جراحات السمنة ست الستات صدى البلد الأبحاث الحديثة امراض الضغط الكوليسترول السمنة

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