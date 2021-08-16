عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة البحر الأحمر تحتفل بالسنة الهجرية الجديدة

صدى البلد

 

تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها بمناسبة رأس السنة الهجرية بثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "هجرة الرسول (ص)" تحدث خلالها الشيخ عادل ياسر عن خرج الرسول من مكة إلى المدينة مهاجراً مع صاحبه أبي بكر في العام الثالث عشر من البعثة، وما مثلته من تحول في حياة البشرية، وتاريخاً يؤرخ به المسلمون أحداثهم.

وبقصر ثقافة الغردقة أقيم عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق، حيث قدمت الفرقة فلكلور نوبي، أغنية تراثية اهلا وسهلا، فلكلور الفلاحين، رقصه الحنة  الريفحي، رقصة الصيادين، فقره حظ تراثية، كما عقدت محاضرة بعنوان "برنامج زووم" وشرحت فيها المدربة إيمان زين العابدين كيفية استخدام برنامج الزووم فى نظام التعلم عن بعد، إلى جانب ورشة أداء حركي للأطفال رواد قصر ثقافة الغردقة بطريقه منظمة باستخدام الموسيقي وتنشيط الدورة الدموية وجميع أجهزة الجسم، مع مدربة الورشة الفنانة نهال نبيل أحمد، كما بثت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر عبيد طربوش تضمنت  قصائد بالعامية المصرية، بينما أقام بيت ثقافة أم الحويطات يوم مفتوح للأطفال تضمن قراءة حره ألعاب ترفيهية.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية

موضوعات متعلقة

فرع ثقافة قنا ينظم أنشطة متعددة ومسرح متنقل بالقري الأكثر إحتياجاً

نشاط صيفي للأطفال وأمسيات شعرية بـ ثقافة القليوبية

ترشيحاتنا

تسبب فى وفاته.. ضبط قائد سيارة صدم فرد شرطة على الدائرى

هل يجوز الدعاء على من ظلمني ولو كان من أقاربي؟ الإفتاء توضح

طرح موتوسيكل طائر للبيع للجمهور في هذا الموعد

عبد المنعم السيد : طرح شركة بحجم العاصمة الإدارية يشجع حركة التداول فى سوق المال

أودي تكشف عن نسختها "رودستر" الاختبارية بإطلالة ساحرة

كيف تحفاظ على بطارية هاتفك الآيفون في ظل درجات الحرارة المرتفعة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

الزمالك: قرار جديد بشأن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز الموسم المقبل

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ