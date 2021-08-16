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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات خارقة.. تسريبات جديدة تكشف إمكانات هواتف iQOO 8 القادمة من فيفو

بمواصفات خارقة تسريبات
بمواصفات خارقة تسريبات جديدة تكشف إمكانات هواتف iQOO 8

كشفت تسريبات جديدة عدد من المواصفات الخارقة التي تسصدر بها هواتف iQOO 8 من شركة فيفو الصينية والتي ستصدر نهاية الشهر الجاري، وتشير التسريبات إلى أن فيفو ستطلقها يوم 17 من أغسطس القادم، حيث ستصدر بأفضل معالج في الأسواق لهواتف الأندرويد مع عدد من المواصفات الكبيرة. 

وبحسب موقع Gizchina فإن هواتف iQOO 8 ستصدر بأقوى معاللج في السوق وهو معالج  +  Snapdragon 888  الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية والذي يتمتع بكفاءة عالية للغاية مع قوة شحن خارقة بقدرة 120 واط. 

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تسريبات تكشف الإعلان الترويجي لتحفة فيفو القادمة هاتف iQOO 8 Pro .. صور

وستأتي  سلسلة هواتف فيفو القادمة iQOO 8، بشاشة من نوع E5 AMOLED، من إنتاج شركة سامسونج، بجودة عرض 2K، وبمعدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز في الثانية، ، فيما سيأتى هاتف iQOO 8 Pro، بتصميم مستوحى من شركة السيارات الشهيرة  BMW  .

وستقدم هواتف فيفو القادمة iQOO 8كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجابكسل  والذي يأتى مضاد للإهتزاز، كما يوفر ثبات محوري بقدرة 5 محاور، ومن المتوقع أن يأتى الإصدار العادي iQOO 8، بنفس الإعدادات للكاميرا.

وستعمل سلسلة هواتف فيفو القادمة iQOO 8، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكة، والذي سيأتى من نوع Snapdragon 88+ 5G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجا بايت "مع 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية الإفتراضية"، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، يتم تشغيلها بواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة إلى نظام تشغيل أندرويد 11.

وستحتوى سلسلة iQOO 8  من فيفو، بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، كما تدعم تقنية الشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط.

ومن المحتمل بشكل كبير أن يكون  الإعلان الرسمي عن أسعار سلسلة فيفو iQOO 8 مع موعد الإطلاق المقرر 17 أغسطس، لكن بالنظر إلى المواصفات، فمن المتوقع أن تبدأ سلسلة فيفو القادمة بسعر 538 دولار "أي ما يعادل 8 آلاف و 400 جنية مصري".
 

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