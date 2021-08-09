تسريبات تكشف الإعلان الترويجي لتحفة فيفو القادمة هاتف iQOO 8 Pro .. صور

كشفت تسريبات الإعلان الترويجي لهاتف iQOO 8 Pro والقادم ضمن سلسلة iQOO 8 الرائدة من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقها رسميا يوم 17 أغسطس القادم، مع عدد من المواصفات الجبارة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن الإعلان الترويجي لهاتف iQOO 8 Pro يكشف أن الهاتف سيأتي بألوان تصميمات شعار شركة السيارات الشهيرة BMW مع شاشة مسطحة من نوع AMOLED بدقة عرض x 3200 1400 بكسل، و بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و ستحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ، كما أنها ستكون مقاومة للمياه والغبار .

هاتف iQOO 8 Pro



وستقدم هواتف فيفو iQOO 8، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تصميم هاتف iQOO 8 Pro



وستحتوى هواتف فيفو iQOO 8 على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، كما يدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية Gps لتحديد المواقع، كما يحتوي على منفذ شحن من نوع Type-C.

الوان هاتف iQOO 8 Pro

وحتى الآن لم تكشف شركة فيفو عن الأسعار المحتملة ولكن من المتوقع أن تبدأ أسعار هواتف فيفو iQOO 8 من سعر 590 دولار أمريكي أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري.

