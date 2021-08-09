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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف الإعلان الترويجي لتحفة فيفو القادمة هاتف iQOO 8 Pro .. صور

تسريبات تكشف الإعلان
تسريبات تكشف الإعلان الترويجي لتحفة فيفو القادمة هاتف iQOO 8

كشفت تسريبات الإعلان الترويجي لهاتف iQOO 8 Pro والقادم ضمن سلسلة iQOO 8 الرائدة من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقها رسميا يوم 17 أغسطس القادم، مع عدد من المواصفات الجبارة. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن الإعلان الترويجي لهاتف iQOO 8 Pro يكشف أن الهاتف سيأتي بألوان تصميمات شعار شركة السيارات الشهيرة BMW مع شاشة مسطحة من نوع  AMOLED  بدقة عرض x 3200 1400 بكسل، و بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و ستحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ، كما أنها ستكون مقاومة للمياه والغبار . 

iQOO 8 is likely to feature a flat display, 120W fast charge: Report - Worldakkam
هاتف iQOO 8 Pro 

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وستقدم هواتف فيفو iQOO 8، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

iQOO 8 Pro BMW M Motorsport
تصميم هاتف iQOO 8 Pro  


وستحتوى هواتف فيفو iQOO 8  على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، كما يدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية Gps لتحديد المواقع، كما يحتوي على منفذ شحن من نوع Type-C.

مواصفات اي كيو او او 8 برو - iQOO 8 Pro في أحدث التسريبات | رقمي Raqami TV
الوان هاتف iQOO 8 Pro 

وحتى الآن لم تكشف شركة فيفو عن الأسعار المحتملة ولكن  من المتوقع أن تبدأ أسعار هواتف فيفو iQOO 8 من سعر 590 دولار أمريكي أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري.
 

تصميم هاتف iQOO 8 Pro مواصفات هاتف iQOO 8 Pro هواتف iQOO 8 هواتف فيفو افضل هواتف فيفو

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