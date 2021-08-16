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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال ينتظر مارسيلو في الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي

إيهاب جلال
إيهاب جلال

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة هشام مصطفى، من أجل تجهيز حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي للنادي الاسماعيلي للمشاركة في مواجهة إنبي .


و جاء ذلك، عقب تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك ، و التي تم على إثرها استبداله خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

و يأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال في مشاركة اللاعب خلال المواجهة المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، في ظل إصابة محمود البدري الظهير الأيسر الآخر للفريق في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي.

ويلتقي الإسماعيلي مع انبي، غدًا الثلاثاءـ على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق آخر، رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، الاتهامات التي رددها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تفويت الدروايش لمنافسه الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس.

وقال علاء وحيد عبر قناة (النهار) إنه لا يريد تبرير خسارة الإسماعيلي لكن فريقه تعرض بالفعل لضغط كبير من اللقاءات خلال الفترة الماضية بعدما واجه بيراميدز ثم الأهلي والزمالك في حدود 10 أيام فقط.

وأضاف وحيد: "الحديث عن تفويت الإسماعيلي لأي فريق كلام صغار لأن كلمة التفويت خارج قاموس الدراويش في أي زمان ومكان".

وأشار إلى أن ناديه ليس طرفاً في صراع التتويج بلقب الدوري بين الأهلي والزمالك، موضحاً أن محاولات البعض للحديث عن التفويت وضعت ضغوطاً كبيرة على لاعبي فريقه وأثرت عليهم نفسياً.

وأكد أن الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام الزمالك والصحوة الهجومية جاءت متأخرة ولكن الفريق كان قريباً من هز شباك الزمالك.

الدوري الممتاز الاسماعيلي إيهاب جلال نادي الإسماعيلي انبي أخبار الرياضة حسين السيد

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