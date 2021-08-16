بعد تطويره .. مسرح الزمالك يعود للعمل بثوب جديد

أعاد الفنان طارق صابر رئيس مسرح الزمالك، إحياء المسرح مرة أخرى بتقديمه عروضا مختلفة من حفلات غنائية ومسرحيات ، وذلك بعد توقفه فترة من الوقت وركوده ، فكان القليل من يعرف بوجود مسرح الزمالك او بمكانه او ما يقدمه.

و لكن استطاع طارق صابر ، تقديمه في ثوب جديد بما يناسب كل الحضور من مسرحيات و عروض غنائية، و حرص علي جذب الفئة الأكبر من المجتمع وهي الشباب بتقديم حفلات غنائية شبابية و احتفالات فنية كبيرة.

كما أن العروض المسرحية أصبح عليها إقبالا كبيرا وتنوعا في العروض واهتمام بالمسرح سواء الحكومي أو الخاص و بالرغم من ظروف فيروس كورونا في الفترة الماضية الا ان المسرح لم يتوقف عن تقديم عروضه فحرص على تقديمها أونلاين وقد لاقت نجاحا كبيرا واستطاعت تعريف الجمهور بأهمية المسرح.

وحرص صابر ، علي إقامة حفلات غنائية للعديد من النجوم المشهورين و مسرحيات عالمية و مسرحيات مناسبة للأطفال كما حرص علي تقديم فرق موسيقية مشهورة و حفلات لنجوم راب مشهورين و ساعد كل هذا علي ازدهار مسرح الزمالك من جديد.

حفلات شهر أغسطس

Strawberry Swing يوم السبت 14 أغسطس

علي الحجار يوم الخميس 26 أغسطس

عفروتو يوم الخميس 19 أغسطس

HOH وهم 3 من أهم الموسيقيين في مصر يوم

جاوي باند يوم السبت 28 أغسطس