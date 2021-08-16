عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. أسماء جلال تخطف الأنظار عبر انستجرام

اسماء جلال
اسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال  متابعيها  بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت أسماء جلال في الصورة بإطلالة جذابة مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وتحدثت أسماء جلال عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: "الدور كان صعبا وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور، خاصة أنه دور أم".

 

وعن فريق العمل، قالت أسماء جلال: "ريم عبدالقادر التي قدمت دور الطفلة تيتو هي مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمة للدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح هو فنان كنت أتمني العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه في عمل سابق وهو من أشطر النجوم".

 

وقالت أسماء جلال إنها تفضل أغاني ويجز، وأغاني المهرجانات، كما تميل للمدفعجية، بجانب حبها الشديد لمهرجان الجونة السينمائي، فيما أوضحت أنها تحب وتميل بشكل كبير لدورها في مملكة إبليس.

 

وقالت أسماء جلال إن أقرب الأدوار لها دورها في مسلسل “مملكة إبليس”، بجانب دورها في أنصاف مجانين لأنه دور معقد و تعاونت فيه مع مريم نعوم.

 

وأكدت أنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما أنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن.

 

وعن المشاهد الرومانسية في الأعمال الفنية، قالت أسماء جلال: "إن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن اعتراضي على مشاهد العري بلا هدف".

 

وعن عملها "حكايات بنات 2"، قالت: "كنت خايفة من المسلسل بسبب ارتباط الجمهور بالبطلات السابقات، ولكنها تجربة رائعة في مشوارها".

اسماء جلال انستجرام سينما إطلالة جذابة الفن

موضوعات متعلقة

مصر جميلة.. ريهام سعيد تشارك لحظات استمتاعها بمركب في النيل

من حمام السباحة.. أحمد حسن يستمتع بقضاء عطلته الصيفية

مع أسماء أبو اليزيد…أحمد مجدي يشارك كواليس الآنسة فرح

مركز.. أحمد مجدى يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

بإطلالة عفوية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها

بفستان قصير.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار عبر انستجرام

بإطلالة محتشمة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة ساحرة…هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها

ترشيحاتنا

وزير النقل يوجه بالبدء الفوري في محوري المريوطية - المرج الجديدين

قوات أمريكية في طريقها لمطار كابول.. تحذير من واشنطن لـ حركة طالبان

منح وتسهيلات لـ دعم المهن التراثية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة الجديد..نفاصيل

مزادات سيارات جديدة لفاعليات 29 أغسطس ..تفاصيل

البرلمان الأفغاني في قبضة الحركة.. شاهد| عناصر طالبان داخل مقر النواب

خاص | مدرب الإسماعيلى يرد على رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انتحرت في لمح البصر تاركة رسالة لوالديها.. والسبب نتيجة الامتحان | شاهد

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

اﻟﻤﺰﻳﺪ