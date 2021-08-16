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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم واحد يساعد على نضارة البشرة والتخلص من الهالات السوداء.. شاهد

بشرة نقية
بشرة نقية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكى يساعد على إرجاع نضارة البشرة وترطيبها ، لافتة إلى أن كريم بينكى يحمى البشرة من التجاعيد والتصبغات.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال برنامج "تتبيلة"، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى يعمل على توحيد لون البشرة، ويقلل علامات التقدم فى السن.

وأشارت دينا أبو السعود، إلى أن مكونات كريم بينكي طبيعية 100%، واستخدامه سهل وبسيط نتيجته أسرع كثيرا من الكريمات الأخرى.

ونوهت خبيرة تجميل على أن كريم بينكى لا يحتوى على أى مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أى تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة.

وتابعت دينا أبو السعود خبيرة تجميل، أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحارب الشيخوخة، مضيفة أن كريم بينكي يحل مشاكل البشرة ويجمع كافة الخواص والمميزات فى عدد كبير من الكريمات بمفعول كريم واحد  خاصة أنه يحتوي على مكونات طبيعية يفتح الهالات السوداء ، النمش ، البقع السوداء ، و يمد البشرة بالترطيب والمحتوى المائى.

ولفتت خبيرة تجميل إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة الفئات العمرية وينصح باستخدامه ابتداء من 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التى تحدث للشباب في هذه المرحلة والتي يتم محو آثارها بمكونات كريم بينكى الطبيعية .

نضارة البشرة كريم بينكي الهالات السوداء تصبغات البشرة لتجاعيد والتصبغات

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