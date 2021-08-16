افتتاح فرع جديد لمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن للوافدين.. 19 أغسطس

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أنه تم فرع فتح فصول جديدة لمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن للطلاب الوافدين، بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "بنين" تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وأفاد مركز تعليم الطلاب الوافدين، بأنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في الفرع الجديد لمدرسة الإمام الطيب، يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس٢٠٢١م، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر معهد الأزهر.

ومن المقرر أن تكون الدراسة بفصول المعهد ثلاثة أيام في الأسبوع مع الالتزام بالتعليمات الصحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية.

يأتي هذا نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب الوافدين المتقدمين لحفظ القرآن الكريم وتجويد بمدرسة الإمام الطيب، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، والذين يصعب عليهم الحضور إلى معاهد البعوث الإسلامية نظرًا لبعد المكان.

كما شهدت الفرع الأول، نجاح العمل بمدرسة الإمام الطيب بمعاهد البعوث الإسلامية "فتيات"، والتي بدأ العمل بها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٤م، وبناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب الوافدين، والاهتمام بهم ورعايتهم والعمل على نشر المنهج الأزهري الوسطي وبيان سماحة الدين الإسلامي، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلته، وتلبية لرغبة الطلاب الوافدين"بنين" قاطني مدينة نصر.