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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كورونا كل 72 ساعة

صدى البلد

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام عدم تطبيق نظام الفقاعة الطبية المغلقة خلال البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.


وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة إقامتها بشكل مفتوح من الناحية الطبية، عن إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا لجميع المشاركين بالبطولة كل 72 ساعة.


من جانبه كشف الدكتور مجدي الصباغ رئيس اللجنة الخاصة بإجراءات "كوفيد 19"  لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، أن الاتحاد الدولي للدراجات أكد أن طبيعة اللعبة ستجعل هناك صعوبة في تطبيق نظام الفقاعة الطبية المغلقة، لذا ستقام البطولة بنظام الاجراءات الاحترازية المشددة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة و الشباب والرياضة.

وقال الصباغ أنه لابد من اجراء جميع القادمين للمشاركة في لبطولة مسحة قبل الوصل بـ 72 ساعة ، وانه سيتم إجراء مسحة تأكيدية فور الوصول لمصر وفِي حالة وجود اي حالة إيجابية سيتم عزلها طبقاً لإجراءات وزارة الصحة.

وتابع الصباغ: "سيتم إجراء مسحة للمشاركين في البطولة كل 72 ساعة وستكون آخر مسحة قبل المغادرة".

وأضاف الصباغ: "سيتم إنشاء جروب واتس آب خاص يضم لجنة الكوفية والمسئولين عن كل بعثة لمتابعة ظهور أي أعراض أو إشتباه على أي من المشاركين في البطولة ، والتعامل معها بسرعة، حيث تتواجد غرف عزل مؤقتة في فنادق الإقامة يعزل بها المشتبه بإصابته حتى التأكد من سلبية أو إيجابية مسحته وفِي حال السلبية يعود لفريقه، أما في حالة الايجابية يتم تحويله لأحد مستشفيات العزل ، وقد حددت وزارة الصحة مستشفى العجوزة ومستشفى دار الشفاء للعزل الخاص بالبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر".

وأشار الصباغ إلى أن هناك فريق من المتطوعين سيتواجد في كل مكان تتواجد فيه الفرق للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية من التباعد وإرتداء الكمامات وتوفير المطهرات حرصاً على سلامة جميع المشاركين في البطولة.

بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار الدكتور وجيه عزام فيروس كورونا مجدي الصباغ الاتحاد الدولي للدراجات

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