أسرار سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان.. وهذا ما سيحدث في الأيام المقبلة

استولت حركة طالبان بين ليلة وضحاها على الحكم في أفغانستان بعد إسقاط الحكومة المدعومة من الغرب بشكل كامل في غضون ما زاد قليلاً على الأسبوع، ليتحقق ما غزت الولايات المتحدة أفغانستان من أجل منع حدوثه على مدار 20 عاماً.

ومع فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، واندفاع الولايات المتحدة لإجلاء موظفيها من كابول بينما يعمل القادة الأفغان على تشكيل حكومة انتقالية، بدأ الواقع: بعد عقدين وإنفاق نحو 2 تريليون دولار، تأكد أن جهود بناء الدولة الأفغانية في واشنطن باءت بفشل ذريع.

من المرجح أن يكون لذلك عواقب بعيدة المدى ليس فقط على أفغانستان، لكن أيضًا على السياسة الخارجية الأمريكية والعالم بأسره.

وفي تقرير لمؤسسة المجلس الأطلسي الأمريكية، أكد خبراء السياسة وبخاصة المتعلقة بملف أفغانستان، أن تأثيرات استيلاء طالبان على الحكم سيكون لها انعكاسات في غاية الخطورة، كما أنها أظهرت فداحة خطأ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإجلاء السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان.

كارثة متعددة الأصعدة

وقال أندرو بيك المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي إن "قرار الانسحاب كان قابلاً للدفاع عنه، وقد أيدته مثل كثيرين ممن قاتلوا هناك. كانت هناك فجوة شاسعة بين أفغانستان تحدثت عنها دوائر السياسة وهشاشة المؤسسات التي كنا نبنيها على الأرض، لكن تنفيذ هذا القرار كان مروعًا - حتى أكثر من ذلك بالنسبة لإدارة تم الإشادة بها لمهنيتها وخبرتها. هناك العديد من ضحايا هذا التخطيط السيئ: المترجمون الذين لن يهربوا أبدًا، والجنود الأفغان الذين يحاولون الاختباء، والنساء والأطفال الذين تُركوا الآن بلا مستقبل".

وأضاف: "بحلول أبريل من هذا العام، كانت الولايات المتحدة أيضًا قد تجاوزت أي نقاط قرار كان من شأنها تغيير نتيجة الحرب بطريقة استراتيجية. على مدى العقدين الماضيين، لم يكن لأي من الزيادات الثلاث في القوات - بواقع قرار لكل إدارة - تأثير واضح ودائم على ساحة المعركة أو على الأفغان أنفسهم. إنهم شعب حذر: كما اعتاد قائدي السابق، جون آر ألين، أن يلاحظ، أنهم كانوا في حرب أهلية على مدار الأربعين عامًا الماضية. إنهم يتحوطون في رهاناتهم. لم نذهب إلى تورا بورا. نحن أهملنا أفغانستان لصالح الحرب في العراق. وفشلنا في إجبار باكستان على قطع العلاقات مع طالبان. بنينا أفغانستان على صورتنا وليس صورتهم".

وتابع: "جاء أسوأ فشل فردي لنا في البداية، مع محاولتنا إنشاء حكومة مركزية قوية متعددة الأعراق مع السيطرة على البلد بأكمله - وهو شيء لم يكن موجودًا من قبل في تاريخ أفغانستان. كانت الاستراتيجية الأكثر واقعية، وإن كانت متشائمة، تتمثل في تعزيز الميليشيات العرقية لإنشاء كابول وشمال قويين، ثم الاعتماد على الحلفاء المحليين والزعماء التقليديين لإبقاء طالبان خارج الأقاليم المجاورة. من خلال ممارسة ثابتة للأخذ والعطاء، حيث يتم شراء مراكز القوى المحلية بالتناوب والتخويف من قبل الحكومة المركزية، ربما تم تحقيق شيء يشبه الاستقرار الدائم. كان من الممكن أن يكون هناك استقرار تم شراؤه على حساب أهدافنا الأكثر طموحًا، بالتأكيد، ولكن أيضًا الاستقرار الذي لم يكن ليتلاشى في غضون أسبوع. وبدلاً من ذلك، لم يتبق لنا أي شيء: لا حكومة ولا مكافحة الإرهاب ولا تعددية ولا حقوق للمرأة. فقط المشهد الغوغائي في مطار كابول، وصمة عار.

لا تنخدعوا بمبادرات طالبان

قالت كريستن فونتينروز مسؤولة الأمن القومي الأمريكية السابقة، إنه "في خطوة تظهر تفكيرًا استراتيجيًا في قمتة، أعلنت طالبان عن استعدادها لإجراء انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان. واستقبل المجتمع الدولي ذلك بتنهيدة ارتياح. لكن يجب ألا يغفل الحراس. هذا ليس التزاما نبيلا. إنه تكتيك يكسب طالبان الوقت لتعزيز مكاسبها من الاجتياح السريع لعواصم الأقاليم. إنه تكتيك لتجنب الإدانة الدولية، وتجنب قرار طارئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وضمان استمرار توزيع المساعدات حتى لا يتم إلقاء اللوم على المجموعة في حدوث أزمة إنسانية.

وأضافت: "علي جلالي اختيار حكيم لرئاسة الحكومة المؤقتة. ولوحظ ضبط النفس واستخدامه للعقل خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية، عندما جادل البعض بأن الرجل القوي وحده هو الذي يمكنه فرض النظام في أفغانستان. كأستاذ في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني، قام بتثقيف ضباط عسكريين ودبلوماسيين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط على المسرح الأفغاني بموضوعية غير عاطفية. سيكون وسيطا نزيها".

وأكدت: "لا يمكننا قول الشيء نفسه لطالبان. لقد رأينا نسخة من هذا الفيلم من قبل - في اليمن. توقع مفاوضات مطولة حول تقاسم السلطة، وتوزيع الضرائب والموارد، ومواقع الحكومة. (لن تجادل طالبان فقط من أجل المناصب الوزارية رفيعة المستوى؛ شاهد العدالة والتعليم، الأدوار التي تشكل المجتمع) توقع أن تظل طالبان منخرطة في المحادثات حول تشكيل الحكومة من أجل تأجيل عقوبات الأمم المتحدة ضدهم بسبب - انتهاكات الحقوق. لا تتوقع المزيد".

كيف يمكن تجنب وقوع كارثة إنسانية؟

قال عرفان نور الدين، دير مركز جنوب آسيا التابع للمجلس الأطلسي وأستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون في واشنطن: "لقد اكتمل انتصار طالبان في أفغانستان الآن. كانت سرعة انهيار الحكومة المركزية وجيشها مذهلة وستؤدي إلى استشهادات لا نهاية لها حول الخطأ الذي حدث وعلى من يقع اللوم. لكن الوضع الفوري يتطلب الانتباه لتقليص كارثة إنسانية ضخمة".

وأضاف: "فشل شركاء أفغانستان الأمريكيين والأوروبيين في حمايتها من طالبان واضح. لكن هذا الشعور بالذنب سوف يتفاقم إذا فشلت هذه الدول في تسهيل الإجلاء الجماعي لأولئك المعرضين بشكل مباشر لتهديد طالبان. يجب إلغاء البيروقراطية التي لا طائل من ورائها والتي تعرقل إجراءات تأشيرات اللاجئين والتأشيرات الخاصة الأخرى، كما يجب رفع الحدود القصوى لعدد طالبي اللجوء من أفغانستان".

وتابع: "يجب على المجتمع الدولي أن يعلن بشكل لا لبس فيه لطالبان أن الفظائع ضد النساء والفتيات ستقابل بعقوبات قاسية. يجب أن تواجه الجهات الفاعلة الإقليمية التي ساعدت وحرضت طالبان على مدى العقدين الماضيين عواقب مماثلة. لطالما فهم من هم خارج فقاعة واشنطن خواء التصريحات الأمريكية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان - لكن الضرر طويل الأمد الذي لحق بمصداقية الخطاب الأمريكي من الكارثة سيظل محسوسًا لسنوات قادمة. قد يكون إعلان إدارة بايدن القاسي في أبريل، القشة التي قصمت ظهر البعير، لكن كل إدارة أمريكية منذ عام 2001 مذنبة ويجب أن تخضع للمساءلة. أمريكا تدين لنفسها - والأفغان - بهذا القدر".

تهديد أمني أسوأ من ما قبل 11 سبتمبر؟

قال باري بافيل، وهو نائب أول لرئيس مركز "سكوكروفت" للدراسات الأمنية والاستراتيجية في المجلس الأطلسي، إن "معارضي قرار الرئيس بايدن بإنهاء أطول حرب أميركية سارعوا إلى وضع المأساة التي تتكشف الآن في أفغانستان تحت قدميه. لكن هذه المأساة كانت مقبلة منذ وقت طويل. ستكون المأساة الأكبر إذا فشلنا في تعلم الدروس الصحيحة منها. معًا، يجب أن نلتزم بعدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى".

وأوضح: "غالبًا ما تكافح القوات الأجنبية عندما تشن مكافحة ضد التمرد نيابة عن عميل محاصر، ولم تكن الظروف في أفغانستان مواتية أبدًا. إن المغالطة الكامنة في صميم جوقة (ابق لفترة أطول/ ارحل أفضل) - يعترف معظمهم أنهم لم يعارضوا سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل فعال على الإطلاق، وأن النقطة هي أن الانسحاب بالطريقة الصحيحة كان سيمنع مكاسب طالبان الأخيرة. ولكن بعد ما يقرب من عشرين عامًا وما يقرب من 89 مليار دولار أنفقت على تدريب قوات الأمن الأفغانية، أصبح من الواضح الآن بشكل مؤلم أن هذا الجهد لقى فشلاً كلياً ذريعاً. لسنوات، وثق المراقبون الحكوميون والصحفيون الفساد المستشري لهذا المشروع، لكن تم تجاهل هذه التحذيرات. هؤلاء المسؤولون الذين أخبروا الشعب الأمريكي أن التقدم كان قاب قوسين أو أدنى، والذين طالبوا بمزيد من الوقت فقط لتصحيح الأمور ، يجب أن يخضعوا للمساءلة".

وتابع: "من جانبهم، من غير المرجح أن يغير الشعب الأمريكي - بما في ذلك الغالبية العظمى من الرجال والنساء الذين قاتلوا بالفعل في أفغانستان - رأيهم بشأن الحرب. وخلصوا منذ زمن بعيد إلى أن الفوائد لا تفوق التكاليف. من الواضح أن مؤيدي حرب أمريكية مفتوحة يؤمنون بخلاف ذلك، لكن يجب عليهم أن يحسبوا فشلهم في صياغة استراتيجية مستدامة يمكن أن تحظى بدعم شعبي واسع أو لديها فرصة معقولة للنجاح على مستوى الجهد الذي كان الأمريكيون على استعداد لتحمله".

وواصل: "أخيرًا، مع اقترابنا من الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر، سيثير النقاد شبح الأعمال الإرهابية المستقبلية المخطط لها من أفغانستان لتشويه سمعة قرار الرئيس بايدن. هذه الحجة فقدت قيمتها أيضًا. إن الادعاء بأن الإرهابيين يحتاجون إلى ملاذ مادي آمن من أجل التخطيط لهجمات، وأن أفغانستان مؤهلة بشكل فريد لتكون ذلك المنبر، تدحضه الحقائق. ولكن على نطاق أوسع، ومع الاستفادة من الإدراك المتأخر، يمكننا الآن أن نرى أن مخاوفنا من الإرهاب تجاوزت الخطر الفعلي إلى حد كبير - وتقاس تكاليف رد فعلنا المبالغ فيه بتريليونات الدولارات التي أُنفقت وفقدت أو تعطلت أرواح عدة ملايين. أدت الحرب العسكرية على الإرهاب إلى تحويل الانتباه والموارد الثمينة بعيدًا عن التهديدات الأكثر قربًا لحياة الإنسان، من الأوبئة العالمية إلى تغير المناخ إلى الإرهاب المحلي والاضطرابات السياسية. هناك حاجة ماسة الآن للمشاركة العالمية النشطة مع الحلفاء والشركاء لمواجهة هذه التحديات الأخرى".

السر وراء نجاح طالبان الساحق

إيفانا هو، وهي زميل أول في "سكوكروفت"، قالت إن "جزءاً كبيراً من الأراضي التي احتلتها طالبان شهدت قتالًا ضئيلًا إلى معدومًا، وذلك بفضل العمليات النفسية التي شنتها الجماعة استراتيجيًا تجاه الجيش الأفغاني والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، فضلاً عن السكان الأفغان".

وأوضحت أنه "عند الاستهداف الأول، قدمت طالبان وعودًا سياسية وزادت من عدد القوات لديها. لقد شكلوا أيضًا رواية مفادها أن حلفاء الحكومة الأفغانية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، قد تخلوا عنهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أخطاء الحكومة على مدى العقدين الماضيين، ولا سيما الفساد المستشري. وفي المقابل، تعد طالبان السكان بالاستقرار وتشير إلى أن حياتهم في ظل الحكومة ليست أفضل، وبالتوازي مع تصوير الحركة نفسها بصورة البعبع، نجحت في جعل نفسها تهديدا أكبر من كونه تهديد للحياة.

الفائز كبير؟ القاعدة

اعتبر ناثان سيلز وهو زميل أول غير مقيم في "سكوكروفت" ان "انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان هو أفضل خبر سمعته القاعدة منذ عقود. مع عودة طالبان إلى السلطة في البلاد، فمن المؤكد تقريبًا أن القاعدة ستعيد إنشاء ملاذ آمن في أفغانستان وتستخدمه للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة. سوف تجد الجماعة الإرهابية المسؤولة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر نفسها قريبًا ممتلئة بالنقود المنهوبة من البنك المركزي الأفغاني، والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الأفغاني المهزوم، والمقاتلين المفرج عنهم من السجن".

وأكد أن "كل هذا سيتجلى في الوقت الذي تتدهور فيه القدرات الاستخباراتية للولايات المتحدة في أفغانستان بشدة. مع عدم وجود عسكري أو دبلوماسي على الأرض، سيكون من الأصعب بكثير مراقبة القاعدة لأنها تعيد تشكيل نفسها، وتدرب، وتخطط للهجمات. ومع وجود الطائرات الأمريكية بدون طيار والمقاتلين الآن على بعد مئات الأميال في الخليج، سيكون من الأصعب بكثير إخراج الإرهابيين من ساحة المعركة حتى عندما يمكن تحديد مواقعهم. مع تلاشي الغبار في كابول، من الأهمية بمكان أن تحتفظ إدارة بايدن، إلى أقصى حد ممكن، بقدرة جيشنا على العثور على الإرهابيين الذين يهددون وطننا وإصلاحهم والقضاء عليهم".