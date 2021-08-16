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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. منع تبادل الأدوات في اختبارات القدرات بتمريض حلوان

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

بدأت كلية التمريض جامعة حلوان اختبارات القدرات لأول مرة، حيث يمكن للطالب الالتحاق بالكلية إذا كانت أهدافه وميوله تتجه لهذا التخصص.

وتعقد الاختبارات داخل الحرم الجامعي بعين حلوان، لجميع الطلاب من محافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

تنسيق 2021.. 52 ألفا و600 طالب يسجلون باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

وكشفت الدكتورة صفاء عميد كلية التمريض عن التعليمات التى يجب على جميع الطلاب اتباع التعليمات اثناء تأدية اختبار القدرات داخل كلية التمريض جامعة حلوان :

تعليمات يجب على طلاب كلية التمريض الالتزام بها

1- الاتزام بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد .


2- احضار الادوات الخاصة بكل طالب لتأدية الاختبار (قلم جاف أزرق - قلم رصاص- أستيكة).

 

3- عدم تبادل الأدوات بين الطلاب أثناء الامتحان .

 

4- إحضار ايصال الدفع مع الطالب واثبات الشخصية الخاص به واستمارة موعد الاختبار ومكانه .

 

5- إحضار صورة شخصية.

 

6- على الطالب احضار رقم جلوس الثانوية العامة لكتابته فى ورقة الاجابة اثناء الاختبارات  .

 

7- مراعاة عدم التكدس و الازدحام والحفاظ على مسافه امنه مع الاخرين.

 

8- احضار زجاجة المياه الخاصة بالطالب ومناديل ورقيه.

 

9- الحضور الساعة الثامنه و النصف صباحا فى اليوم المحدد لكل طالب.

 

10- عدم احضار اى الإلكترونيات مثل الموبايل أو الساعة الاكترونيه.

 

11- عدم تصوير الامتحان لان هذا يعد تسريب للامتحان ويعد الطالب غير لائق.

 

12- عدم تواجد اولياء الامور داخل الكلية والتعامل مع الطلاب .


انطلقت منذ أيام خوض اختبارات القدرات بجامعة حلوان بكلياتها التى يتم فيها الاختبارات، حيث تجرى اختبارات القدرات بكليات فنون جميلة فنون تطبيقية التربية الموسيقية وكلية السياحة والفنادق وكلية التمريض.

 

تنسيق 2021.. 52 ألفا و600 طالب يسجلون باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

 

أعلنت جامعة حلوان أنه وفقا للأعداد الواردة من مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢١ سجل ٥٢٦٠٣ طلاب وطالبات لأداء اختبارات القدرات بالجامعة تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم.

 

يتم إجراء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق، وكليات التربية الرياضية بنين وبنات، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات حيث يمكن للطلاب الراغبين في خوض الاختبارات الحجز من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل لحجز القدرات حتى يوم ٢١ أغسطس ٢٠٢١.

جامعة حلوان اختبارات القدرات الحرم الجامعى كلية التمريض اخبار التعليم

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