استشاري أسري وسلوكي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة.. فيديو

قالت رضوى فتحي استشاري اسري وسلوكي، إن الليلة ستكون قاسية على جميع طلاب الثانوية العامة بسبب ظهور نتيجتهم، لافتة أن نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية العالم بالنسبة إلى الطلاب.

وأضافت رضوي فتحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي" المذاع علي قناة "دي ام سي"، أن كليات الطب والهندسة وغيرها لا يجب أن يطلق عليهم كليات قمة، لافتة أن كليات القمة هي الكليات التي يستطيع الطالب أن يتفوق ويتميز بها وأغلب الطلاب لا يكون أمامهم هدف معين في الكليات.

وأوضحت رضوي، أن أولياء الأمور يجب عليهم دعم أبنائهم في الكليات التي يختارها ابنة ولا يجب أن يفرض عليه كلية معينة، مؤكدة أن لوم الطالب علي حصوله علي مجموع ضعيف يمكن أن يؤدي به إلى الانتحار ويجب أن يكون أولياء الأمور علي دراية بذلك ويهونون على أبنائهم.



اقرأ أيضا :

موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. تفاصيل التقديم الإلكتروني.. وإعلان موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة

إعلان موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة

وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة وتطبيق التنسيق الإلكتروني

موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. وتفاصيل التقديم الإلكتروني

يستعد طلاب الثانوية العامة للحصول على نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء ومن ثم تحديد هدفهم في تنسيق الجامعات 2021، فيتطلع كل طالب إلى تحقيق هدفه سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، لذا يتساءل الطلاب عن موعد انطلاق التنسيق بالجامعات وتفاصيل التقديم.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة سيكون بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سيكون على 4 مراحل.

وأضاف، أنه تم وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة ، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لن تشهد اختبارات قبول بـ تنسيق الجامعات 2021.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حريص على تقديم التسهيلات للطلاب؛ لذا تم اتخاذ قرار وقف الاختبارات، بالإضافة إلى تطبيق التنسيق الإلكتروني الذي يحقق المزيد من الشفافية والعدالة بين الطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استعرض تقريرًا مقدمًا من د. محمد حلمي الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد التقرير أن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية هو نظام إليكتروني بالكامل موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، ويقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأي تدخل في نظم اختيار الطلاب.

وأشار التقرير إلى أن هذا النظام يطبق على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

وأوضح التقرير مشاركة كافة الجامعات الخاصة والأهلية في نظام القبول الإلكتروني الموحد ، و تشمل القائمة 30 جامعة، منها 26 جامعة خاصة: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام) و4 جامعات أهلية (العلمين، الجلالة، الملك سلمان، المنصورة الجديدة).

ومن المقرر تعقد الجامعات الأربعة الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري، كما ستُعقد الجولة الرابعة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥ و٢٦ أغسطس، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

