فولكس فاجن تزيل الستار عن أيقونتها الجديدة TAIGO 

تحظى شركة فولكس فاجن الألمانية على شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، ويرجع الفضل إلى التاريخ الممتد والحافل بالإصدارات القوية، وتنوعت وحوش فولكس فاجن بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وطرازات السيدان، إضافة إلى إطلالة الهاتشباك الشبابية وعلى رأسها عائلة جولف، بجانب سيارات الكروس أوفر الشهيرة.

فولكس فاجن تزيل الستار عن ايقونتها الجديدة TAIGO

وعند الحديث عن فئة الكروس أوفر نجد النسخة TAIGO والتي تعد هي احدث الإصدارات التابعة للعلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن، حيث تأتي هذه السيارة بإطلالة خارجية متوسطة الحجم/ مع عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 16 إلى 18 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية متعددة الاضلاع تجمع بين اللون الفضي و الأسود.

بينما تأتي السيارة TAIGO بنسبة طول بلغت 4.35 متر، بالإضافة إلى مقدمة مدببة تحمل مصابيح أمامية شرسة و ذات طابع عدواني تعمل عبر تقنية LIDLIGHT، مع شبكات امامية اشبه بتصميم قرص العسل، إلى جانب شبكات اخرى تتوسط الصادم الامامي للسيارة، مع مصابيح ضباب و حزمة من المستشعرات التي تساعد قائد السيارة على تحديات الطريق.

وبحسب موقع موتور وان العالمي المتخصص في مجال السيارات، سوف تقدم السيارة TAIGO عبر محرك 3 سليندر ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، بالإضافة إلى نسخة اخرى تعمل بمحرك 1500 سي سي، قادر على انتاج 150 حصان، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

كما تقدم السيارة فولكس فاجن TAIGO بـ سبويلر خلفي أنيق، و مفهوم رباعي الأبواب، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء، و مصابيح خلفية انسيابية و عواكس اضاءة، و مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، إضافة إلى باقة من وسائل الأمان مثل منظومة الـ AIRBAGS، و المكابح المانعة للانغلاق، و مثبت سرعة، و حزمة عالية التجهيز من وسائل مساعدة قائد المركبة.