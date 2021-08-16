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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر .. صور

ابرز 5 سيارات SUV
ابرز 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر

تمكنت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، أن تستحوذ على مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات، سواء كانت بسبب التصميم الخارجي الذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، أو بشأن التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز  5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر.

1 - سوزوكي فيتارا موديل 2021 

تأتي السيارة سوزوكي فيتارا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 120 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 155 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي فيتار موديل 2021 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  ONE TONE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 353 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TWO TONE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 360 جنيه.

2 - فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 

زودت السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، بسعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 150 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، متصل بعبلة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، و بهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9.2 ثانية.

أسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 580 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل R-LINE 2021 محرك 1400 سي سي  تيربو بسعر 655 ألف جنيه.

3 - فولفو XC40 موديل 2021 

حصلت السيارة فولفو XC40 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، بينما تستطيع أن تنتج قوة قدرها 254 حصان، و عزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، مما يجعلها تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم خلال 6.5 ثانية.

أسعار فولفو XC40 موديل 2021 داخل السوق المصري 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2021 محرك  2000 سي سي تيربو بسعر 710 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل R-DESIGN 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 810 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 855 ألف جنيه. 

4 - هيونداي توسان موديل 2021 

تتمتع السيارة هيونداي توسان موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، مما يجعلها تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوان.

وتقدم السيارة هيونداي توسان موديل 2021 بقيمة قدرها 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 450 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 480 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل  MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 515 الف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل   ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 565 الف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 605 ألف جنيه.

5 - سيتروين C5 اير كروس موديل 2021 

تستمد سيتروين C5 اير كروس موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، حيث تنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال توقيت زمني يستغرق 9.4 ثانية.

أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2021 داخل السوق المصري 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 429 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو 497 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 547 ألف جنيه. 

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