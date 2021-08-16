الزمالك يطلب العراقي رسميا من المصري.. وجلسة لحسم الصفقة غدا

تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي للنادي المصري خلال الساعات القليلة الماضية لضم كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الجبهة اليمنى.



ومن المقرر أن يعقد غدا، مسؤولو الزمالك مع إدارة النادي المصري من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة باللاعب، خاصة وأن مسؤولي النادي البورسعيدي يرغبون في إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك بالحصول على بعض لاعبي الأبيض.



وأعلن مسؤولو النادي المصري عن رفع اسم كريم العراقي من القائمة الإفريقية للفريق التي ستخوض الكونفدرالية الإفريقية في ظل اقترابه من الانتقال للزمالك في الفترة المقبلة.