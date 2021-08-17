برلماني: لقاء الرئيس السيسي بوزير خارجية اليابان يفتح مجالا للاستثمارات بالمنطقة

أشاد النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب، بالاهتمام الكبير الذي يبديه الرئيس السيسي، لتعزيز العلاقات المصرية – اليابانية في كافة المجالات، مؤكدا أن اليابان قوة اقتصادية عملاقة وتعزيز العلاقات معها، سيكون لصالح الشعبين المصري والياباني.

وأضاف صالح في بيان له، أن مصر حريصة على تطوير التعاون مع اليابان لآفاق أرحب من العمل المشترك، في العديد من المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر، والمتوافرة حاليا في مختلف القطاعات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الشركات اليابانية تتمتع بسمعة عريضة وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة، مشيرا بزيارة وزير خارجية اليابان للقاهرة السيد"توشيميتسو موتيجي"، ولقائه الرئيس السيسي.

واختتم النائب ، أن مصر حريصة على أن تكون قبلة للاستثمارات اليابانية في المنطقة، وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمل ويفتح أسواقا كبيرة للمنتجات المصنعة في مصر، مشيرا الى أن مصر تقتحم المجال الصناعي بقوة، وهناك سياسة وطنية ثابتة بتعزيز منتج "صنع في مصر"، وتوطين العديد من الصناعات المحلية، وهو ما يعكس الهدف وراء التحركات المصرية الأخيرة مع العديد من القوى الاقتصادية بالعالم.