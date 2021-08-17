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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الدسوقي يخضع للعزل المنزلي بعد استقرار حالته الصحية

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي

أكدت لوجينا، ابنة الفنان طارق الدسوقي، استقرار الحالة الصحية لوالدها، مشيرة إلى أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي؛ وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وكتبت  لوجينا - عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”- :" بطمنكم الحمد لله حالة والدي مستقرة، وهو الآن في العزل المنزلي، ونأمل في الشفاء العاجل، وده بفضل ربنا ثم دعواتكم".


وكانت لوجين، ابنة الفنان طارق الدسوقي، قد أعلنت تعرض والدها لوعكة صحية السبت الماضي، مطالبة محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.


وطارق الدسوقي، هو ممثل مصري من مواليد 27 ديسمبر 1957، بالقليوبية، حصل على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس في 1979، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.


شارك طارق الدسوقي، في العديد من الأعمال الهامة مثل أفلام: “العار، ولا تسألني من أنا، والتعويذة، وناصر 56″، ومسلسلات: “السقوط في بئر سبع، وفي بيتنا رجل، وأبو العلا 90، وسعد اليتيم، والإمام الترمذي، وزمن عماد الدين، والإمام الغزالي، وأخت تريز”.


الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير طارق الدسوقي، مسلسل “قضاة عظماء ج2” الذي عرض في رمضان 2017، وقدم فيه دور (الملك الكامل).

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طارق الدسوقي يخضع للعزل المنزلي بعد استقرار حالته الصحية

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