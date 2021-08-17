بين أيادي الرحمن.. نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة

أعلن الفنان محمد صلاح عن دخول الفنانة إيمان خيري شلبي العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بالسرطان.

ونشر محمد صلاح صورة لإيمان خيري، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب عليها: "صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبي أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك".

تابع محمد صلاح: "ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة".

وشاركت إيمان خيري شلبي في أعمال منها مسلسلات: "الكومي عام 2001، القضاء في الإسلام عام 1997، والوتد عام 1996".

من هو الكاتب خيري شلبي:

حظى الكاتب الكبير خيري شلبي، بحضور إنساني لا يمكن تجاوزه، وكان يحرص على الكتابة في صخب المقاهي والاختلاط بالناس والمثقفين، وهى الأمور التي تركت بصماتها في صميم مشروعه الذي تفاعلت فيه فلسفته الحياتية مع الأسطورة والسخرية والنقد.

عرف خيري شلبي برائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة، وتعد روايته "رحلات الطرشجى الحلوجى" عملا فريدا في بابها، وقد ترجمها إلى الإنجليزية المترجم الأمريكي مايكل كوبرسون.

وكان الراحل من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن الواقعية السحرية، ففى أدبه الروائى تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات وكل مايدب على الأرض، حيث يصل الواقع إلى مستوى الأسطورة، وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع، ولكن القارئ يصدق ما يقرأ ويتفاعل معه، على سبيل المثال روايته (السنيورة) وروايته (بغلة العرش) حيث يصل الواقع إلى تخوم الأسطورة، وتصل الأسطورة في الثانية إلى التحقق الواقعى الصرف، أما روايته (الشطار) فإنها غير مسبوقة وغير ملحوقة لسبب بسيط وهو أن الرواية من أولها إلى آخرها (خمسمائة صفحة) يرويها كلب، كلب يتعرف القارئ على شخصيته ويعايشه ويتابع رحلته الدرامية بشغف.

ولد خيري شلبي في 31 يناير عام 1938، وعلى الرغم من مرور السنوات على غيابه، إلا أن أعماله ما زالت رهن طلب القراء، وفي هذا السياق نرصد أهم أعمال الراحل، والعمل الأقرب إبلى قلبه، والعمل الذي تبرأ منه فيما بعد.

ومن أشهر رواياته: السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوى، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالى (أولنا ولد - وثانينا الكومى - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، لحس العتب، منامات عم أحمد السماك، موت عباءة، بطن البقرة، صهاريج اللؤلؤ، نعناع الجناين، بالإضافة إلى : "صالح هيصة" قصة شخصية مثيرة للجدل من عموم الشعب المصري لها آرائها الخاصة في الحياة، "نسف الأدمغة"، عصابة تتاجر ببعض البقايا البشرية لكي تنتج أنواعًا أشد فتكًا من المخدرات، "زهرة الخشخاش"، قصة شاب مصري من عائلة معروفة في منتصف الخمسينات، و"وكالة عطية"، وكالة عبارة عن مبنى قديم يؤوي متشردين لكل منهم قصته الخاصة وعالمه الغريب، "صحراء المماليك" صحفي يسكن في منطقة جديدة وعلاقاته بشخص غير مرغوب فيه، و"اسطاسية"، قصة عائلة فاسدة والعلاقات المتوترة بين المسلمين والأقباط.

ومن مجموعاته القصصية: صاحب السعادة اللص، المنحنى الخطر، سارق الفرح، أسباب للكى بالنار، الدساس، أشياء تخصنا، قداس الشيخ رضوان، وغيرها.

ومن مسرحياته: صياد اللولي، غنائية سوناتا الأول، المخربشين.

من مؤلفاته ودراساته: محاكمة طه حسين: تحقيق في قرار النيابة في كتاب الشعر الجاهلي، أعيان مصر (وجوه مصرية)، غذاء الملكات (دراسات نقدية)، مراهنات الصبا (وجوة مصرية)، لطائف اللطائف (دراسة في سيرة الإمام الشعراني)، أبو حيان التوحيدي (بورتيره لشخصيته)، دراسات في المسرح العربي، عمالقة ظرفاء، فلاح في بلاد الفرنجة (رحلة روائية)، رحلات الطرشجي الحلوجي، مسرح الأزمة (نجيب سرور) وغير ذلك.