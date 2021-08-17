محمد رمضان يحصل على تصريح حفله الغنائي في الساحل.. تفاصيل

علم صدى البلد أن الفنان محمد رمضان قد انتهى من الحصول على تصريح إقامة حفله الغنائي في الساحل الشمالي.



وحصل محمد رمضان على التصريح بسبب كونه عضوا في نقابة المهن التمثيلية، والتي تعد فرعا من فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، حيث يحكم النقابات الثلاثة قانون واحد".



روج الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي الجديد المقرر إقامته بالساحل الشمالى عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر محمد رمضان صورة له وعلق عليها: "أقوى حفلة فى الساحل .. جاهزين".

يذكر أن نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن موعد حفله الغنائي فى الساحل الشمالى.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: إلحق تذكرتك ل أقوى حفلة في الساحل يوم ٢٠ أغسطس.. اشتري من أي مكان في مصر عنده فوري أو اتصل على ١٥٣٥٥ أو ادخل على موقع #تذكرتي ، #ثقة في الله هنهزالأرض".

و الجدير بالذكر أن أعلن محمد رمضان عن حفله من قبل قائلا: "ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".



وكان هناك حالة كبيرة من الجدل أثيرت بسبب أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب التي بدأت قبل 4 أشهر واستمرت حتى قبل أيام، بعد ما ربح رمضان أول حكم قضائي لصالحه، ويرصد صدى البلد فيما يلي هذه الأزمة منذ نشأتها.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة، عقب نشر محمد رمضان لفيديو إلقاء الأموال "دولارات" في الماء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي -من كواليس أحد كليباته- فعلق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو ووصفه بأنه مستفز جدا لشعب مصر.

وأوضح عمرو أديب في تصريحاته إلى أن الدولارات في حالة كانت حقيقية أو لا، فهي مستفزة لبلد شعبها يكافح من أكل كسب الرزق قائلاً: "معناها إن الفلوس عالجزمة متهموش"، مستطردًا: "الأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه.. الراجل ده بقى عدو نفسه".