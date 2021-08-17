عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحصل على تصريح حفله الغنائي في الساحل.. تفاصيل

محمد رمضان
محمد رمضان

علم صدى البلد أن الفنان محمد رمضان قد انتهى من الحصول على تصريح إقامة حفله  الغنائي في الساحل الشمالي.


وحصل محمد رمضان على التصريح بسبب كونه عضوا في نقابة المهن التمثيلية، والتي تعد  فرعا من فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، حيث يحكم  النقابات الثلاثة قانون واحد".


روج الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي الجديد المقرر إقامته بالساحل الشمالى عبر حسابه بموقع انستجرام.

 

ونشر محمد رمضان صورة له وعلق عليها: "أقوى حفلة فى الساحل .. جاهزين".
يذكر أن نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن موعد حفله الغنائي فى الساحل الشمالى.

 

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: إلحق تذكرتك ل أقوى حفلة في الساحل يوم ٢٠ أغسطس.. اشتري من أي مكان في مصر عنده فوري أو اتصل على ١٥٣٥٥ أو ادخل على موقع #تذكرتي ، #ثقة في الله هنهزالأرض".

 

و الجدير بالذكر أن أعلن محمد رمضان عن حفله من قبل قائلا:  "ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".
 

وكان هناك حالة كبيرة من الجدل أثيرت بسبب أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب التي بدأت قبل 4 أشهر واستمرت حتى قبل أيام، بعد ما ربح رمضان أول حكم قضائي لصالحه، ويرصد صدى البلد فيما يلي هذه الأزمة منذ نشأتها.

 

بداية الأزمة

بدأت الأزمة، عقب نشر محمد رمضان لفيديو إلقاء الأموال "دولارات" في الماء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي -من كواليس أحد كليباته- فعلق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو ووصفه بأنه مستفز جدا لشعب مصر.

 

وأوضح عمرو أديب في تصريحاته إلى أن الدولارات في حالة كانت حقيقية أو لا، فهي مستفزة لبلد شعبها يكافح من أكل كسب الرزق قائلاً: "معناها إن الفلوس عالجزمة متهموش"، مستطردًا: "الأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه.. الراجل ده بقى عدو نفسه".

محمد رمضان الفنان محمد رمضان تصريح إقامه حفله الغنائي الساحل الشمالي عضوا في نقابة المهن التمثيلية

موضوعات متعلقة

بين أيادي الرحمن.. نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة

رانيا يوسف ترقص مع جوهرة على أغنية حبيبتي.. فيديو

نشرة الفن| صور زفاف علي ربيع.. وحادث مروع لابن شريف مندور

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "نفسي ثم نفسي" ..فيديو

بطلة أبو العروسة.. الموت يفجع الفنانة الشابة ولاء الشريف

بالكراسي.. خناقة حمو بيكا ونور التوت في الساحل.. فيديو

عندي أوضة في قبري.. فيفي عبده تكشف سر شراء 3 مدافن

ترشيحاتنا

الأعظم.. مصر والوطن العربي يترقبان أقرب اقتران لـ عطارد والمريخ غدا

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

دولة جديدة تعلن إجلاء مسئوليها وسفيرها من أفغانستان

بوروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

لماذا نصوم يوم تاسوعاء قبل عاشوراء؟.. اعرف الحكمة النبوية

سعر الدولار في البنوك اليوم 17 أغسطس 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ