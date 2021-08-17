عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إجراءات أمنية مشددة بـ كربلاء في ذكري عاشوراء

صدى البلد

توشحت مدينة كربلاء العراقية بالسواد وسط أجواء امنية مشددة وضعتها مديرية شرطة كربلاء، بالتعاون مع القطاعات العسكرية، لتأمين زيارة ليلة العاشر من المحرم.

وبحسب وسائل إعلام عراقية قال  العميد علاء الغانمي  إن القوات الأمنية في محافظة كربلاء باشرت بانتشارها وفق الخطة الأمنية التي أعدت من قبل قائدي عمليات و شرطة كربلاء.

وأشار إلى انعقاد مؤتمر امني في هذا الخصوص التقوا فيه بجميع مدراء الدوائر العسكرية والأمنية وكان هناك ايضا فصائل للحشد الشعبي كذلك للعتبات المقدسة .

وحذرت مديرية صحة كربلاء أصحاب المواكب والمحال التجارية من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، كونهم على تماس مباشر مع الزائرين.

وأكد  مدير اعلام صحة كربلاء عدي السلامي أنه تم  تلقيح أصحاب المحال وعمالهم وأصحاب المواكب ومنتسبيهم من خلال فرقنا الجوالة والثابتة كونهم يمثلون خط التماس بين المدينة والزائرين الكرام من داخل وخارج العراق ويشكلون خطر العدوى منهم واليهم.

وقامت العتبة الحسينية بتوسعة الشوارع الرئيسة والابواب تحسبا لوقوع أي طارئ، كما حدث في السنوات الماضية، في شعيرة ركضة طويريج.

وقال مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية  فاضل عوز أن المتولي الشرعي عبد المهدي الكربلائي واللجان المختصة بهذا الجانب يتم استعراض الافلام للسنوات الماضية أمامهم ومعالجة كثير من الامور وفي الواقع هي ليس معالجة انية.

سلطنة عمان تفرض حجرا صحيا على القادمين من العراق وإيران

العراق: تفجير أبراج نقل الطاقة بكركوك.. والقبض على إرهابي حاول الهرب شمالي البلاد

وحصر عوز الاستعدادات بتوسعة الشوارع المؤدية للعتبة الحسينية بصورة عامة، توسعة الحائر الحسيني، توسعة الابواب من اجل سهولة الانسيابية بالدخول والخروج من العتبة الحسينية.
 
يذكر أن محافظة كربلاء يزورها سنويا قرابة 5 ملايين زائر في الليالي العشر الاولى، وتستعد المدنية لزيارة العاشر من الحرم تلافياً لحصول أي طارئ يذكر.

 

كربلاء مدينة كربلاء العراقية شرطة كربلاء العاشر من المحرم للحشد الشعبي عبد المهدي الكربلائي العراق

موضوعات متعلقة

العراق.. القبض على7 من أخطر قيادات داعش في نينوى

العراق.. الخارجية تكشف مصير العائلات العالقة في بيلاروسيا وليتوانيا

ترشيحاتنا

٥ آلاف ميجاوات جديدة.. الحكومة العراقية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن الكهرباء

مدرب الأهلي السابق: غياب الونش وعبدالشافي لن يؤثر على الزمالك أمام وادي دجلة

الإسكان: لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات إلا بعد تقرير إدارة الجودة

محافظة القاهرة : إقامة 655 جبانة بمنطقة 15 مايو

بعد كسر في الخط.. الدفع بـ 13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

عامر حسين ينتقد مواعيد وجدول مباريات الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ