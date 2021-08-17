محافظة القاهرة : إقامة 655 جبانة بمنطقة 15 مايو

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القرار رقم ٢٧٧٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن اعتماد مشروع تخطيط امتداد المنطقة ه بمنطقة ١٥ مايو لإقامة جبانات عليها لصالح محافظة القاهرة.

وينص القرار على إقامة ٦٥٥ جبانة لصالح محافظة القاهرة بعد الانتهاء من الرسومات الهندسية اللازمة بعد معاينة المنطقة.



وكانت محافظة القاهرة أعلنت رفع حوالي خمسين ألف متر مكعب من التراكمات ومخلفات مصانع الرخام والجرانيت بالمنطقة.

وبتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع التراكمات الموجودة في منطقة شق الثعبان بالمنطقة الجنوبية تحت اشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.



و ثمن محافظ القاهرة جهود هيئة النظافة وكافة العاملين بها من اجل استعادة العاصمة لمظهرها الحضاري.