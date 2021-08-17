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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم…أحمد مجدي يستعرض لياقته البدنية عبر إنستجرام

أحمد مجدي
أحمد مجدي

نشر الفنان أحمد مجدى صورة جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

و ظهر أحمد مجدى  في الصورة من الجيم مما اثار اعجاب متابعيها.


يذكر أن الفنان أحمد مجدى قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الآنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيميا خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".

 

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

أحمد مجدى انستجرام الفن التواصل الاجتماعي صورة جديدة يستعرض لياقته البدنية

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