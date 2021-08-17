المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو بتهمة الخطف وهتك عرض قاصرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بخطف قاصرات وهتك عرضهن بإيهامهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم محمد .ه ، 21 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بالخطف بالتحايل على المجني عليهن الطفلات «ريتال.م»، و«مريم.م»، و«ريماس.ح» بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات

وأضاف امر الاحالة وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية هتك عرض المجني عليهن بالقوة، وذلك بأن ما ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن دون رضائهن.



وأكد الشاهد الاول أن المجني عليهم ابنتيه وثالثة أخرى أخبرته بأن المتهم خطفهن بطريق التحايل بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات وما أن ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن مشيرًا إلى أن المجني عليهن أرشدنه بمكان حدوث الواقعة وأنه أبصر المتهم بمحيطه فتحفظ عليه وسلمه للشرطة ونبأ والد الطفلة الثالثة بالواقعة.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال النقيب شرطة أحمد محمد حسيني محمد، معاون مباحث قسم 15 مايو، شهد أن تحرياته السرية حول الواقعة دلته على ارتكاب المتهم للواقعة