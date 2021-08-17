عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو بتهمة الخطف وهتك عرض قاصرات

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بخطف قاصرات وهتك عرضهن بإيهامهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم محمد .ه ، 21 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بالخطف بالتحايل على المجني عليهن الطفلات «ريتال.م»، و«مريم.م»، و«ريماس.ح» بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات

وأضاف امر الاحالة وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية هتك عرض المجني عليهن بالقوة، وذلك بأن ما ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن دون رضائهن.


وأكد الشاهد الاول  أن المجني عليهم ابنتيه وثالثة أخرى أخبرته بأن المتهم خطفهن بطريق التحايل بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات وما أن ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن مشيرًا إلى أن المجني عليهن أرشدنه بمكان حدوث الواقعة وأنه أبصر المتهم بمحيطه فتحفظ عليه وسلمه للشرطة ونبأ والد الطفلة الثالثة بالواقعة.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال النقيب شرطة أحمد محمد حسيني محمد، معاون مباحث قسم 15 مايو، شهد  أن تحرياته السرية حول الواقعة دلته على ارتكاب المتهم للواقعة

خطف قاصرات وهتك عرضهن محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد محكمة استئناف القاهرة قسم شرطة 15 مايو

موضوعات متعلقة

المؤبد لسمسار عقارات والسجن ١٥ عاما لجزار لاتهامهما بقتل جارهما في دار السلام

11 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة سائق أوبر لترويجه مواد مخدرة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة نجحوا والنظام الجديد نجح في فرز مستوياتهم

صيام يوم عاشوراء| هل يكفر صومه الكبائر .. دار الإفتاء توضح

طالبان تهدد سياسات وتفتن دولا كبرى|هل توفر الحركة ملاذا لـ بوكو حرام وداعش؟

السعودية .. قرار عاجل من الجوازات بشأن الوافدين إلي المملكة

التعليم العالي: مصر تمتلك 307 مؤسسات تعليمية متاحة لطلاب الثانوية العامة

طارق شوقى: نمتلك غرفة عمليات ضخمة للتصحيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة 74%.. 76% الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التعليم : أوائل الثانوية العامة 47 طالبا وطالبة.. واللي جايب 75% ممتاز

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رابط إعلان نتائج الامتحانات فى هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ