المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو بتهمة الخطف وهتك عرض قاصرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بخطف قاصرات وهتك عرضهن بإيهامهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم محمد .ه ، 21 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بالخطف بالتحايل على المجني عليهن الطفلات «ريتال.م»، و«مريم.م»، و«ريماس.ح» بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات
وأضاف امر الاحالة وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية هتك عرض المجني عليهن بالقوة، وذلك بأن ما ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن دون رضائهن.
وأكد الشاهد الاول أن المجني عليهم ابنتيه وثالثة أخرى أخبرته بأن المتهم خطفهن بطريق التحايل بأن استوقفهن حال سيرهن بالطريق العام وأوهمهن بإعطائهن بعض الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات وما أن ظفر بهن بالمكان آنف البيان، حتى استطالت يده جسدهن ومواضع عفتهن مشيرًا إلى أن المجني عليهن أرشدنه بمكان حدوث الواقعة وأنه أبصر المتهم بمحيطه فتحفظ عليه وسلمه للشرطة ونبأ والد الطفلة الثالثة بالواقعة.
واستمعت النيابة العامة الي اقوال النقيب شرطة أحمد محمد حسيني محمد، معاون مباحث قسم 15 مايو، شهد أن تحرياته السرية حول الواقعة دلته على ارتكاب المتهم للواقعة