القوى العاملة توفر  23 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات) بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة براتب للطبيبات تتراوح من ٢٥ ألف ريال إلي ٣٥ ألفاً للجلدية والتجميل ، وراتب من ٤٥٠٠ ريال إلي ٥٥٠٠ ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى .

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع مجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة لتوفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات) بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة براتب للطبيبات تتراوح من ٢٥ ألف ريال إلي ٣٥ ألفاً للجلدية والتجميل ، وراتب من ٤٥٠٠ ريال إلي ٥٥٠٠ ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى .

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود، أن العمل 8 ساعات يومية، وإجازة أسبوعية، واستقرار وأمان في العمل ، للتواصل وارسال السيرة الذاتية الجوال: 00966562126576 والايميل :

[email protected]