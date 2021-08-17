محمد الشرنوبي: أمنيتي تحققت بوقوفي بجانب يحيى الفخراني

عقدت أسرة مسرحية ياما في الجراب يا حاوي مؤتمرا صحفيا اليوم بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

وقال المطرب محمد الشرنوبي": نوعد الجمهور تشوفوا عرض مهم وبشكر يحيي الفخراني لأن أمنية أى ممثل في الدنيا إنه يقف بجانبه، وياما في الجراب ياحاوي مشروع كبير أوي ويستحق كل المجهود الذي بذلناه".

ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.



وأعلن مصدر مسئول في " كايرو شو" أن هناك إقبالا لافتا على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز.

مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع لـ الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.