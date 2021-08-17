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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حولنا 582 غشاش للنيابة

وزير التعليم: سيطرنا على الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزير التعليم : تم التعامل مع كل حالات الغش من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتم تحويل 582 شخصا إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

وحصل موقع صدى البلد على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2021  ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
  • ادخل اسمك
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وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

قال الدكتور طارق شوقي، إن هذا العام عام خاص جدًا ونعتبر دفعة الثانوية العامة لهذا العام  دفعة تاريخية للثانوية العامة المصرية، ونحتفل اليوم بتخريج دفعة من أبنائنا في الثانوية العامة وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية.

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