وزير التعليم: سيطرنا على الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2021
وقال وزير التعليم : تم التعامل مع كل حالات الغش من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتم تحويل 582 شخصا إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد
وحصل موقع صدى البلد على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2021 ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :
- ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
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وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.
قال الدكتور طارق شوقي، إن هذا العام عام خاص جدًا ونعتبر دفعة الثانوية العامة لهذا العام دفعة تاريخية للثانوية العامة المصرية، ونحتفل اليوم بتخريج دفعة من أبنائنا في الثانوية العامة وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية.