بفرمان من فرج عامر.. احمد سامي يتولى منصبا جديدا داخل نادي سموحة

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر تعيين احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مديرا للكرة بجانب مسؤوليته عن الإدارة الفنية للفريق.

وأكد فرج عامر، ثقته في الجهاز الفني بقيادة احمد سامي لقيادة الفريق الأول إلى المكانة التي تليق باسم نادي سموحة.

في سياق آخر حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة وأحمد حسن والدكتور عمر خميس الغنيمى أعضاء مجلس الإدارة، على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الفوز الذى حققه فريقه على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، الاثنين، علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واشاد رئيس نادى سموحة بأداء لاعبي الفريق وإدارة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن احمد سامي للمباراة .

أحمد سامي يشيد بدعم فرج عامر



في سياق متصل، تحدث احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن فوز فريقه على المصرى البورسعيدي مساء أمس، حيث قال "أود أن أتوجه بالشكر للاعبين علي ما بذلوه من جهد خلال المباراة مما اسفر عن خروج سموحة فائزا بثلاث نقاط غالية.

وقال سامى: “أتوجه بالشكر للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة دائم الدعم للجهاز الفني واللاعبين”.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة علي نظيره فريق النادى المصرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.



وأشار إلى أنه يتطلع إلى مركز أفضل من الرابع ، وتمنى أن يختم الموسم الحالي في المركز الثالث.



وأكد أنه علي الرغم من ما حدث بخصوص المشاركة في البطولة الكونفيدرالية إلا أن الروح مازالت موجودة لدى اللاعبين، مشيرا إلي أن سموحة تعرض للظلم في ذلك الشأن.



وكشف أحمد سامي عن كواليس الدقائق الحاسمة من زمن اللقاء، وقال: التحرك بدون كرة كان كلمة السر في فوز سموحة علي المصرى.